Serena Burtoni congeló a los fanáticos con la noticia: “No estaremos allí…” | la razon es increible

Serena Burton congeló a fans con noticia que los dejó boquiabiertos: Aquí los detalles de la historia

Es una de las líderes de las bandas que gracias a su gran profesionalidad y saber hacer conquistaron el mundo del espectáculo, Serena Burton. Gran periodista y presentadora profesional, durante su carrera logró asegurarse un lugar en el mundo del entretenimiento gracias al popular programa Hoy es otro día, transmitido por Rai 1. Lamentablemente, una noticia que congeló a los fanáticos sin palabras.

Es una profesión realmente importante la de Serena Burtoni quien, luego de recibir su carné de periodista profesional, inmediatamente comenzó a colaborar con Ray en algunos programas conocidos como en busca de la astronomía, sobras Por Serena DandiniE último minuto Dirigido por Simonetta Marton y Maurizio Magnone.

La carrera de Serena Burton no se hizo esperar y podemos citar una anécdota que sucedió al comienzo de la carrera de una mujer. Mino D’Amato le pidió al reportero que consiguiera una serpiente real para la hermana de Michael Jackson, La Toya. Confirmando la ardua tarea, la mujer logró alcanzar la meta trazada, dejando boquiabiertos al conductor y a la tripulación. La entrevista transcurrió sin problemas y La Toya llevó una serpiente real alrededor de su cuello durante todo el espectáculo.

También hay que recordar que los profesionales Serena Burtoni siempre se ha destacado del resto al punto que sabe bien el inglés, Él revela en una entrevista:Experimenté completamente Londres en la década de 1980. En particular, tuve la suerte de ir al Live Aid (…) entre todos los grandes artistas, y llegó en un momento determinado Freddie Mercury Y todos nos volvimos locos, ahí me di cuenta de la genialidad de este hombre…“.

Desde hace un tiempo, yoEl rostro de Serena Burton está asociado con el popular Afternoon Show. Hoy es otro día en el que tuve un gran éxito y un buen nivel de participación televisiva.o. Desafortunadamente, Memo Remigi fue despedido recientemente inmediatamente después de que “molestó” a Jessica Morlacchi y el presentador lanzó palabras muy duras hacia Remigi en la televisión en vivo.

Los espectadores a los que les gustó el programa de hoy es otro día para notar la ausencia, El 2 de noviembre de 2002, coordinado por Serena Burtoni.

La locutora misma había anunciado el día anterior, durante el último saludo, estoy en el programa ese día diciendo:Te damos la fecha hasta mañana No, y mañana no salimos en vivo. Nos vemos el jueves porque mañana no estaremos y en lugar de nosotros hay una película de Gigi Prueti sobre la vida de San Filippo Neri llamada Bienvenidos al cielo… No, prefiero que se emita Heaven”.

Muchos se preguntaron por qué no se transmitió el programa de Burton. Rai 1 decidió honrar a Gigi Proietti en el aniversario de su muerte. Irónicamente, el artista nació el 2 de noviembre y murió el día de su 80 cumpleaños, el 2 de noviembre de 2020.