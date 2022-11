Ausente en la muerte de nuestra hija también culpa de su esposa

Durante el episodio del 3 de noviembre de Gran Hermano Vip, Wilma Goich habló sobre el exesposo Edoardo Vianello, su actual esposa Frida y la trágica pérdida de su hija Susanna: “Le tuve que decir solo que ella murió, él no se movió”. fuera de la casa. Frida también tiene un poco de culpa”.

wilma judía Cuenta una página de su vida privada durante el episodio del 3 de noviembre de Gran Hermano VIP. La cantante se permitió volver a los recuerdos y habló de la relación conEx esposo Eduardo VianelloUn compañero en la vida, en el lado artístico y en el presente. la esposa de Frida.

Historia inédita de Wilma Guish

Wilma Guish habló por primera vez de su exesposo, Eduardo Vianello, sobre la dolorosa La pérdida de su hija SusannaLo cual sucedió hace dos años, y su actual esposa Frida, quien primero llegó al hogar como señora de la limpieza y se convirtió en su pareja un año después. “Eduardo no estuvo muy presente Debido a que estaba tan ocupado con la nueva familia, probablemente también hubo algún tipo de celos por parte de la nueva pareja”.dijo el competidor.

El ex esposo ni siquiera estaba allí en ese momento. la muerte de la hija En el pasado, estuvo hospitalizada en una clínica. Wilma Guish cree que gran parte de la culpa de la ausencia la tiene él, pero su esposa Frida también es parte de ella:

Hace dos años y medio que mi hija se fue y nunca ha venido a la clínica porque Frida dijo que tendría Covid. Yo mismo tuve que decirle que Susanna se había ido, lo llamé a las tres de la mañana, no se movió de la casa, no sé por qué. Ella tenía que ser la que dijera que se fuera. Si no lo hace un poco mal, también está en eso, pero sobre todo por ella porque tuvo que decir ‘No me importa y me voy con mi hija’. Era su padre.

Larga vida a las palabras de Wilma Goish

Alfonso Signorini llamó a Willma Guiche a la sala LED para hablar sobre lo que había dicho estos días en confesión sobre su exmarido Eduardo Vianello y la muerte de su hija Susanna. “Me prometí que no hablaría de esto porque es feo y triste.El retador comenzó y luego agregó:Todavía no estoy agobiado porque extraño el ‘por qué’. Siento que no lo hayamos aclarado todavía”.. Mientras tanto en el estudio Sonia Bruganelli rompió en llanto Alfonso Signorini le preguntó por qué la conmovieron sus palabras: “Mi mayor temor es que los niños tengan que sufrir, es horrible”.