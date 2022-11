“Ya no me pasa” – Corriere.it

De Chiara Maviletti

El cantautor, que ha dado positivo tras hisopado, está a la espera de dar negativo para volver a Italia. Mientras tanto, sus conciertos en el Bataclan y Londres se han saltado

A simple vista, la habitación no parece muy grande. Suficiente espacio para una cama doble, un pequeño escritorio, una mesita de noche llena de medicamentos y dos máscaras colgadas sobre las luces en los bordes de las cabeceras: una para Batman, otra para Darth Vader. “Los encontré aquí cuando llegué, no sé ni por qué”, dice Luciano Ligabue, mostrando en un video de Instagram cómo se convirtió su mundo hace seis días. Aquella habitación de un hotel parisino (mencione también el nombre del hotel), que fue elegida para descansar unas horas después del concierto que se suponía iba a realizarse el 30 de octubre en el Bataclan, se convirtió en su lugar de aislamiento luego de que diera positivo por enfermedad del coronavirus. Y luego, incluso esas máscaras adquieren un valor diferente hoy, porque para permanecer confinado en unos pocos metros cuadrados por quién sabe cuánto tiempo, el poder debe estar contigo de verdad. En el video titulado “Diario de la cuarentena”, que define estos días como “demasiado largos” comprensiblemente, el cantautor admite: “Ya no me atraviesa”.

El tiro (Ligabue también es director) Luego va directo a la mesita de noche, con "Brufen hecho por encargo, según consejo médico, vitamina C, aerosol nasal y algunos libros", y luego ves una guitarra apoyada en una cama sin hacer. «Esta guitarra no era mía pero se hizo gracias al empeño de Maioli (su director, editor) que la encontró en el mercado, paseando por las calles de París. No fue muy caro y pensé que podría hacerme un poco de compañía… tal vez también espero poder escribir algo… de hecho escribí una pieza.' Se han pronunciado unas palabras con la franqueza habitual que consigue hacer también un poco mágica esta cuarentena, tanto que ahora muchos esperan escuchar el resultado de estos días de soledad, solo con una guitarra francesa usada. ¿Qué canción escribió? ¿Qué sentimientos se detendrán? La voz de Ligabue, en comparación con cuando dijo que era positivo, nuevamente a través de un video compartido en las redes sociales, suena menos ronca. "Por lo demás, me siento mejor -explica-, pero tengo que esperar a que se vuelva negativo para volver a nuestro hermoso país". Lo cierto es que detrás de su proverbial frialdad se esconde un gran arrepentimiento: después de que estas fechas europeas se pospusieran dos años, debido a la pandemia, el cantautor estaba deseando que llegara la actuación. Las fechas del 26 de octubre en Barcelona y del 28 de octubre en Bruselas fueron todo un éxito, e inmediatamente después de París tuvo que trasladarse a Londres, al imperio del patrón Bush. Estas fechas se establecerán, pero nuevamente, no se sabe cuándo.

En el video te conectas con En un video de él mirando dentro de la habitación, el cantautor le dijo a varios de sus fanáticos sobre la infección: “Oye, estoy en una habitación de hotel en París que, lamentablemente, se convertirá en el lugar en el que me encerrarán”. tal vez una semana, porque después de una noche en la que no me sentía bien, tomé esto La mañana fue un tapón y descubrí que tenía Covid. Así que se saltaron el concierto en el Bataclan y mañana por la noche en Londres…”. También en ese video, se dirigió con franqueza a sus seguidores, reconociendo: “Se pueden imaginar las bolas girando después de los dos grandes conciertos en Barcelona y Bruselas, pero así fue. Siento mucho las molestias que les he causado y Te abrazo”. Las palabras fueron recibidas con una andanada de saludos para una pronta recuperación, aunque los días “muy lentos” fluían mientras tanto, esperando esa doble racha de vuelta en el marcador desde el tapón. La verdad es que si la mayoría de los que han vivido una cuarentena incuestionable se encuentran brutalizándose en pijama, jugando con los botones de su mando a distancia, Ligabue, en su habitación de hotel de París, vestido con una camiseta negra y el pelo despeinado…, compuso una canción. Tal vez no ayude, pero definitivamente lo hace más poético.