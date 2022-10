“Gran Hermano Phoebe” la historia del quinto episodio

Alfonso Signorini abrió el episodio hablando de Marco Bellavia. Explica cómo Bellavia mostró una fragilidad psicológica que sorprendió a todos. El público se enfrentó a un frente estresado mientras que los concursantes, dice Alfonso, tuvieron un comportamiento escandaloso mostrando indiferencia ante el dolor que dejan las rastas y que de ninguna manera pasará sin consecuencias. Signorini dice que fue su culpa y la de las producciones, quienes no entendieron la molestia de Bellavia durante las audiciones. Signorini espera que se tomen medidas muy estrictas con los competidores.

Luego llama a casa y comienza a rastrear la historia de lo sucedido. Signorini dice que esta fue “una página de televisión horrible y debemos disculparnos”. Y aparece la última confesión de Bellavia, cuando dice entre lágrimas que quiere irse porque el programa le crea “monstruos, angustia”. Signorini les dice a los concursantes que su indiferencia solo exacerbó los problemas de Marko y esto ha indignado a millones de personas que siguen el programa.

Se resumió la historia completa del acercamiento de Marco a Pamela y cómo reaccionaron los demás. Desde Ciacci, que dijo que no creía su historia, hasta Lamborghini, que deseaba que Pamela no sintiera nada por alguien como él. El último episodio de Marco fue muy pesado. Hasta que se activa la apelación donde pide públicamente a otros que le den una mano y recibe un cierre total a cambio. La noche del viernes fue emocionante para Belavia. Se muestran fuertes comentarios a los rivales que lo aíslan, especialmente Ciacci y Ginevra, mientras que Charlie y especialmente Antonella intentan darle sentido. Hasta la decisión de marcharse. El simple hecho de salir hace que alguien abra los ojos, como Jennifera, que es parcialmente autocrítica.

Volver Vive Signorini dice que los gestos hacen más daño que las palabras. Como le dicen con franqueza ciertas situaciones Ciacci y Signorini. Ciacci intenta defenderse diciendo que no entendió, y Signorini inmediatamente lo detiene y lo insta a que deje de decir “tonterías”. Luego va a Ginebra, donde Signorini la acusa de un castigo horrible: “Alguien así merece ser intimidado”. Antonella dice que entendió de inmediato que algo andaba mal. Charlie afirma que no quiere ser un héroe y recuerda que Marco es amigo suyo y le gustaría volver a casa. Por otro lado, Sarah explicó que se enfrentó a Belavia y trató de estar cerca de él, pero también entendió que no podía hacer mucho.

acción extrema

Signorini habla de su descalificación pero antes de entregar el árbitro lo conecta a la casa y Romita quiere decir algunas cosas. Recuerda haber mencionado a Bellavia precisamente porque lo vio en problemas y estaba convencido de que era bueno que se fuera a casa. Romita también intenta justificar la secuencia mostrada donde él y Jiachi, viéndolo en el suelo llorando, fingen que no pasó nada. Sonia Bruganelli destaca cómo el hermano mayor Vip, lamentablemente, en esta coyuntura, se ha revelado como un hecho, o una muestra representativa de la realidad. Y como en la realidad, hubo quienes se sacaron y hubo “gilipollas”. En cambio, Orita Berti señala el peligro de la indiferencia de las personas ante el dolor de los demás. Ambos indican que fueron los más jóvenes quienes se acercaron a Belavia.

Ginebra en la Conferencia Sacerdotal

Signorini invita a Jennifera Lamborghini al confesionario. Repite que dijo algo inimaginable. Ginevra intenta defenderse explicando que Marco ha “conquistado incluso un espacio físico”. En retrospectiva, dice que entendió esta reacción y se siente avergonzado. Signorini acepta la disculpa pero al mismo tiempo le dice que no es suficiente y le dice que Gran Hermano Vip ha decidido excluirla. Lamborghini regresa al programa, les cuenta a los demás lo que sucedió y estalla en lágrimas de desesperación. “Me equivoqué, soy obsceno”, repite constantemente, “no soy mala persona”.

Una condición adicional

– Que contra el Lamborghini Ginevra no es la única medida. Pero Signorini primero recurre a Gegia, quien, durante el anuncio negro, se quedó con alguien “teníamos que quedarnos y escuchar las tonterías que estaba diciendo”. Gigia relata un incidente en el que Bellavia no la dejaba dormir por la noche porque saltaba sobre la cama en medio de “ilusiones de omnipotencia”. Antonella la describe como una persona insensible: “¿Cuando ves a alguien que está enfermo le dices ‘No estás bien, sal de aquí’?”. Sarah Manfuso luego toma la palabra para quejarse de las críticas que ha recibido Bruganelli, y se produce una pelea entre ellos.

Pamela Prati en Mestre

– Empezamos con Pamela, a quien Signorini quiere preguntarle por qué Marco estableció un sentimiento inicial con ella. Ella dice que tiene dolor, que está molesta. Y que algo hermoso estaba naciendo entre ellos y que otros se interponían en su camino. Ella le mostró fotos de su relación.

Nueva comparación

– Signorini convoca a Ciacci, Patrizia, Elenoire y Gegia a Superled. Les explicó que se habían analizado horas y horas de metraje y en los últimos días había comentarios al aire que no se podían aceptar. Les dijo que las sentencias no fueron pronunciadas tan peligrosas como las de Ginebra, pero sin embargo fueron duras, para consternación de miles de personas. Es por eso que Gran Hermano decidió que habían ido demasiado lejos con su comportamiento. Y así la audiencia decidirá cuál de los cuatro debe salir con Flash TV.

Ginebra en el estudio

– Signorini permite la entrada de Ginevra, que sigue tambaleándose. Ella llora y no puede ni hablar. Alfonso intenta tranquilizarla diciéndole que aunque se equivoque, nadie puede ni debe ponerla en la cruz. Incluso Berti y Bruganelli intentan consolarla dejándole claro que con el tiempo podrá recuperarse.

resultado de televisión

– Antes de anunciar el resultado de la transmisión, Alfonso pregunta a los cuatro su opinión y todos tienden a tratar de defenderse, invocando la buena fe y recordando cuando se acercaron a Marco de todos modos. Signorini lee el veredicto: El que debe irse es Giovanni Ciacci. El desesperado Jijia invita a todos a aplaudirle porque “estos quince días han sido maravillosos”.

Las lecciones de cultura de Luca

– Intentamos suavizar un poco la situación hablando de Luca y sus lecciones de cultura coercitiva.

Edward de flor en flor

– Pasamos luego al deseo de victoria de Edoardo. El chico siempre parece estar buscando conquistas, ya sean hombres o mujeres. Masajes, besos, caricias… Nada se niega con nadie. Signorini lo renombra “Pulpo de la casa del Gran Hermano”. Con Antonella en los últimos días se ha afianzado el acuerdo pero la chica señala que aunque le “gusta su carácter” hay otros aspectos que no la convencen, pues es muy celosa.

el matrimonio de jiel

– El matrimonio de Jyali, que ella misma presentó como “gratis”, generó mucha discusión entre los vippos en casa. La más brutal de ellas es Carolina, que la acusa de hacer sufrir a su marido por su bien. Al cuestionar a Amores, cita un dicho de Cuba que cada uno hace lo que quiere.

Seaki en el estudio

Su entrada en el estudio de Ciacci confirma que no se percató de nada. Incluso llegó a decir que Marco pensó que era un elemento introducido por la producción con el papel de un bloqueador. Luego dijo que lamentaba haber salido tan temprano aunque dice que desde el 3 de agosto, cuando se reveló su declaración de que era seropositivo, su vida ha cambiado.

Protestas de Charlie y Sarah – Gnocchi pide hablar y dice que lo que pasó en su opinión fue culpa del hermano mayor y que algunos de ellos, en su opinión, fueron tratados muy mal, empezando por Patrizia. Pero Alfonso rechaza las acusaciones. En cambio, Manfuso vuelve sobre las críticas que ha recibido Bruganelli y le pregunta si puede ver a su esposo, a quien extraña tanto.