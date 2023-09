Rugby – Rugby World Cup 2023, comenzamos con fuerza: una previa de Francia

Un desafío clásico entre los Blues y los All Blacks da inicio a la décima edición de la Copa Mundial de Rugby. A partir de esta noche a las 21.15

El enfrentamiento será directo entre Francia y Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de Rugby 2023. El partido que abre la décima edición de la Copa del Mundo de Rugby es inmediatamente un gran partido entre la selección anfitriona de los Blues, que busca el primer título mundial de su historia, y el equipo All Blacks. , que ya ha ganado tres Mundiales.

Lo que también hubiera sido una final, y ha ocurrido varias veces en el Mundial, se jugará inmediatamente, ya que estos dos equipos están en el mismo grupo, el Grupo A. Es un encuentro que también interesa a Italia: a los azzurri, precisamente. Juntos, Uruguay y Namibia conforman este primer grupo.

Es un partido que tiene mucho que decir: en primer lugar, está claro el camino de los dos equipos en la Copa del Mundo de Rugby, con Francia y Nueva Zelanda probablemente ocupando los dos primeros lugares del Grupo A, lo que permite la clasificación a la cuartos de final. Pero ser el primero o el segundo puede cambiar mucho.

El grupo A se enfrentará al grupo B en la siguiente etapa: el primero de un grupo desafiará al segundo del otro y viceversa. Del Grupo B probablemente surjan dos: Irlanda, Sudáfrica y Escocia. Todas las selecciones son muy fuertes, pero enfrentarse a una u otra puede marcar la diferencia. Quien gane esta noche probablemente terminará primero del grupo.

Luego están los hechos históricos: Francia y los All Blacks se enfrentaron en dos finales de la Copa del Mundo, en 1987 y 2011. En ambas ocasiones el partido se celebró en Nueva Zelanda y en ambas ocasiones ganó el equipo anfitrión. Ganar la Copa del Mundo de Rugby sigue siendo hasta ahora un tabú para los Bleus, pero resultaron vencedores en el último encuentro entre estos dos equipos.

El último partido entre Francia y Nueva Zelanda se disputó en París hace dos años, en 2021. Un partido en el que los ‘bleus’ siempre estuvieron por delante: ya al final de la primera parte estaban 24-6, sin permitir que sus oponentes ni siquiera un destino. En la segunda mitad, los All Blacks casi lograron remontar hasta que una intercepción de Penaud intentó cavar el surco crucial. Al final, el partido acabó 40-25 para Francia.

Francia – All Blacks: las selecciones de Galti y Foster para el partido inaugural de la Copa Mundial de Rugby 2023

Benaud volverá a estar presente desde el primer minuto esta noche, formando un amplio triángulo con el otro extremo Villiers y el extremo Ramos. Sin embargo, el trocar francés tiene que prescindir de algunos nombres destacados como Ntamack y Dante. Afortunadamente para él, el técnico Fabián Galti puede contar con dos sustituciones igualmente talentosas: Jalibert en el apertura y Movana en el número uno, junto a Fico. Sin embargo, la estrella de Francia es otra: el scrum y capitán Dupont, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos.

Por otro lado, el seleccionador neozelandés, Ian Foster, responde con otro centrocampista de primer nivel. Smith ha sido uno de los mejores números 9 de la última década y, al igual que su homólogo en los Alpes, es el centro de la maniobra de ataque de los All Blacks. Junto a Mounga se encuentra un centrocampista con un nivel y una experiencia impresionantes. El triángulo ampliado es el mejor de que dispone Foster (con Tilia, Jordan y Beauden Barrett), que en su lugar tuvo que sustituir a Jordie Barrett: en su lugar está Leinert-Brown para sustituir la pareja de posición con Ewan.

Pero el partido se puede decidir entre los dos delanteros. La actuación de los ocho mejores hombres de Nueva Zelanda durante el último Test Match contra Sudáfrica fue decididamente inadecuada: el toque totalmente negro no funcionó, mientras que los Springboks dominaban y los delanteros de los All Blacks eran los constantes autores de faltas, con diferentes tarjetas. . sufrir. No es casualidad que Foster decidiera hacer tres cambios en su scrum pack en relación con la derrota en Twickenham. Nepo Laulala reemplaza a Tyrell Lomax, Cody Taylor reemplaza a Dan Coles y Dalton Papalii reemplaza a Luke Jacobson.

Francia puede contar con un paquete avanzado que podría poner a Nueva Zelanda en una posición difícil, pero Galthie también se ha visto obligada a hacer algunos cambios. De hecho, Willemse y Baille no están disponibles: el técnico los sustituyó por Woki y Wardi respectivamente, quienes ya fueron probados durante el verano y están listos para jugar desde el primer minuto. Por lo demás, no hay novedades en el paquete transalpino, que incluye a todos los jugadores principales excepto Gross, que se quedó en el banquillo.

Hablando de los jugadores que mantuvieron a su disposición, ambos entrenadores eligieron un plan que se basó en 5 delanteros y 3 laterales. La sede de Nueva Zelanda está formada por Taukei’aho, Tuungafasi, Newell, Vaa’i, Jacobson, Christie, Havili y Fainga’anuku. Francia tiene a Mufaka, Aldeguirre, Tovifonois, Boudehent, Loko, Vincent y Jaminet listos para entrar, dijo Gross.

Copa Mundial de Rugby 2023: equipos oficiales Francia-Nueva Zelanda

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damien Penaud, 13 Gael Fico, 12 Yoram Moivana, 11 Gabin Villiers, 10 Mathieu Galibier, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldret, 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Thibaut Flament, 4 Camerún . Desperté, 3 Owiny Atunio, 2 Julián Marchand, 1 Reda Wardi

disponible: 16 Beto Mofaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldeguirre, 19 Romain Taofifinoa, 20 Paul Bodehint, 21 Maxime Loko, 22 Arthur Vincent, 23 Melvin Jaminet.

Nueva Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rico Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Mark Tilia, 10 Richie Monga, 9 Aaron Smith, 8 Ardi Savea, 7 Sam Kane (c), 6 Dalton Papalii, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitlock, 3 Nebo Lallola, 2 Cody Taylor, 1 Ethan De Groot

disponible: 16 Samisoni Taukeahu, 17 Ova Tongvasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Fai, 20 Luke Jacobson, 21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Lester Vengaanuku.

