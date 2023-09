US Open, Coco Gauff en la final: Estados Unidos está loco por su estrella

América tendrá la final. Coco Gauff ha crecido. A los 19 años y 4 meses alcanzó su primera final del US Open. en Nueva York. Será un soplo de aire fresco y magia para la Gran Manzana, pero Coco (6-4, 7-5 vs. Karolina Muchova) probablemente será la única atleta superestrella en la pelea por el título. Habría sido una gran celebración para las mujeres, si Madison Keys, que había vuelto a la vida, no hubiera sufrido el regreso enfadado de Aryna Sabalenka, que quería repetir e igualar el récord de Martina Trevisan, la primera de la historia en ganar. un título de Grand Slam recuperándose de una lesión. Perdió el primer set 6-0 (ante Putintseva, luego ganó en dos desempates), repitiendo exactamente el mismo marcador: 0-6, 7-6, 7-6.

Sin embargo, sigue siendo el día de Coco. He esperado mucho y declaré que hoy Coco Gauff parece una luchadora veterana: uno podría decir “¿pero adónde fue?”. Pero, como sabemos, el crecimiento tiene altibajos, y la chica Barilla (con la que mantenía un contrato con su ojo largo), la chica que entró en el círculo mágico de Federer y su séquito, parece haber alcanzado un equilibrio. Lo que no, como ya hemos dicho, es la influencia de Nueva York en los tenistas americanos.

La recordamos en 2019, cuando alcanzó los octavos de final en Wimbledon. A los quince años, se convirtió en la jugadora más joven en superar la fase de clasificación, superando a una de sus inspiraciones, Venus Williams. Las consecuencias no se hicieron esperar: Vogue inmediatamente le dedicó artículos y portadas, el mundo descubrió a la heredera de las hermanas Williams y Michelle Obama se la dedicó sin pensarlo un momento. Toda una carga para un chico de quince años, ¿no crees?

Y así siguieron otros buenos resultados, pero no un gran avance. Ni los Slams ni otros torneos importantes. Afortunadamente, los padres sacaron a relucir la cuestión de no querer ver a su hija quemada por el sistema, tratando de protegerla por elección propia, a pesar de que estamos hablando de una niña que silenciosamente anunció – a la edad de 10 años – que quería convertirse en número uno del mundo (Patrick Mouratoglou Dixit).

Bueno, al llegar a la final del US Open, Coco (nombre real Cory) se convirtió en el número cinco del mundo. Si gana contra Sabalenka, se convertirá en la número tres. Este sueño está por llegar.