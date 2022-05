“Vivo con un dolor en el pie” – Corriere.it

desde Marco Calabresi

El español en el tercer set también se rinde por los habituales problemas en el pie izquierdo: “Volví a tener dolor en el pie, a partir de la mitad del segundo set. ¿París? Lo primero que debo hacer es no sentir dolor en el entrenamiento”.

Nadal, que salió con una ovación de pie que reserva el central senior, no pasó ni por los vestuarios y se presentó en la rueda de prensa en un tiempo récord: algo andaba mal a todas luces. “Volví a sentir dolor en el pie, desde la mitad del segundo set en adelante -según sus palabras-. No estoy lesionado, soy un jugador que vive lesionado y no hay nada nuevo”. La misma zurda que le obligó a cerrar la temporada pasada ya en agosto y que no parece darle paz. nadal por cierto Recientemente había regresado de una fractura por estrés en su costilla en Indian Wells.

“Lamentablemente me cuesta aceptar esta situación -otra vez Rafa-. Puede ser frustrante que algunos días no entrene adecuadamente. No quiero tomar nada de Shapovalov. (Quién se enfrentará a Rudd en cuartos, editor): Me gustaría hablar de tenis, pero soy muy honesto. ¿París? Lo primero que debo hacer es no sentir dolor durante el entrenamiento. Lo malo es que hoy no me es posible jugar, pero quizás las cosas mejoren en un par de días. En los días buenos y en los malos hay que intentar seguir adelante, aunque a veces no me resulte fácil”.