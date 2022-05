Juventus y Allegri expulsados: “Uno del Inter me pateó. El árbitro Valeri estuvo bien”

“¿Mi expulsión? Simple, una deEnterrar Y me pateó. Me di la vuelta, me volví loco y en ese momento el árbitro me echó con razón. Pero eso no cambia nada, tenemos que felicitar a nuestros oponentes por la victoria”. juventusY Massimiliano Allegricuenta lo que pasó en los últimos minutos de la final Copa de Italia perdido 4-2. Seats, en más de una ocasión, ha estado en contacto. Volaron los insultos y las amenazas. Y como dijo Allegri, patea también.

Pero el técnico, a pesar de este episodio, asciende al árbitro valeria: “El árbitro dirigió con mucha potencia, estuvo bien. Solo puedo felicitar al Inter que hizo un buen partido, al árbitro que hizo un buen partido, a los muchachos que hicieron un buen partido. Hicimos un gol importante que fue difícil de lograr Llegó en enero, ahora hay que terminar, de la mejor manera posible y retomar el año que viene. Gol de la victoria de nuevo. Hay que mantener la rabia acumulada tras la derrota de esta noche para la próxima temporada”. Además de Allegri, uno de los más agitados del Inter. Lautaro Martínezjugador de la juventus bernardeschi Y el segundo entrenador de los nerazzurri Massimiliano Faris.