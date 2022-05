Duelo en el hotel

Una noche convulsa en la Juventus tras perder la final de la Copa de Italia ante el Inter. Desató Pavel Nedved, quien tuvo enfrentamientos muy difíciles primero con Allegri y luego con Agnelli.

allí juventus Ya no está acostumbrada a terminar la temporada concero títulosDerrota en atrevimiento Final de la Copa de Italia Ante el Inter, endosó el fracaso de los bianconeri, que deben conformarse con su mínimo objetivo de clasificarse para la próxima Champions. Ya está claro en el campo que el ambiente en la casa de la anciana es muy cálido, con la tensión descarnada durante el partido contra los nerazzurri alimentando la polémica.y decisiones arbitrales de Valerie. Si añades a este raptus de alegre En el banquillo, fue expulsado tras una serie de duelos campestres frente a los asientos aparentemente por “patada” Los nerazzurri le saludaron, se está gestando una situación que es todo menos tranquila. Una mezcla de decepción, frustración e ira, que no acabó en el césped, sino que se prolongó en el post-partido de una noche convulsa en la que el ambiente se tornó estridente en la Juve, con duras comparaciones incluso con el vicepresidente. Nedved y el pastor corderos.

La noche romana que siguió a la derrota copa ante el Inter no trajo consejos, sino tensión. Pavel Nedved vio el partido con gran entusiasmo, como de costumbre. Aunque lleva años colgando las botas, el propio mánager confirmó que se trataba de Cheeky Fury en el periodo posterior a la carrera cuando entró al vestuario primero y ante todo en un ataque de ira. Tal como lo confirma La Gazzetta dello Sport, Enfrentamiento feroz con el grupo.Está bajo acusación no solo por la reciente derrota sino por el rumbo general de la temporada. También por eso se decidió entonces un duro golpe: la Juventus tuvo que parar una noche más en la capital, con algunos jugadores como Dybala, Morata y Cuadrado pidiendo y pudiendo acudir al Foro Itálico para la presencia internacional del tenis italiano. Nada que hacer en cambio, con un pronto regreso general a Turín, a pesar de los dos días libres que le dio Allegri.

Incluso el técnico aparentemente no escapó de la confrontación con Nedved, incluso este con tonos definitivos Con el técnico aún tenso por la destitución y Problemas en el banquillo. Wenger se centró en las elecciones del entrenador en particular alternativas: Con el 2-1 de los bianconeri, la decisión de apostar por Bonucci a favor de Bernardeschi parecía muy conservadora y defensiva. También en este caso, comenzamos desde el último episodio a criticar todo el año y a la gerencia de Max no le gustó Nedved, quien habría enfatizado la falta de progreso desde el punto de vista del juego, en comparación con el pasado, con gran aprensión sobre el futuro y la posibilidad de otro brote.

No terminó ahí, ya que la discusión se trasladó al nivel de gestión del hotel en una hora tardía. Nedved tuvo un enfrentamiento con el presidente AgnelliIncluso estos tonos suenan decisivos. El gol volvió a ser la actuación del equipo y en especial la de Allegri, confirmando las posiciones de los dos. No es ningún misterio cómo el técnico de la Juventus siempre ha estado del lado del técnico, defendiendo en más de una ocasión con la espada tensa y luego siendo convocado el pasado verano. Al contrario, Nedved siempre se ha mostrado crítico con Max, y presionó mucho con Paracci en su despedida de 2019, hasta el punto de convencer a Agnelli de que por su parte no se privaría del primero de Sassuolo, Cagliari y Milán. Pero en más de una ocasión, el excentrocampista se ha mostrado tan implacable e insatisfecho en la grada esta temporada como en la ocasión. Por la descarnada explosión en Juventus – Sassuolo Con un camello le gritó al alto gerente a su lado.

El enfrentamiento entre Nedved y Agnelli durante el Juventus – Sassuolo esta temporada

Muchos de los temas que estaban sobre la mesa esta vez, se pusieron aún más candentes al cerrar una temporada sin títulos: desde la posición del equipo en el campo, pasando por los cambios, la gestión de personal (ver Vlahovic), hasta la continuidad de las lesiones. Y tanto Nedved como Agnelli confirmaron que son muy firmes en sus posiciones, ya que el primero está preocupado y profundamente desconfiado por el desarrollo del proyecto técnico de la Juventus, y el segundo confirma su confianza en Allegri pese a los resultados negativos. Por lo que habrá que encontrar pronto un punto de encuentro y una manera de intentar poner a todos en la misma dirección a la luz de una general en la que los errores están prohibidos, con la necesidad de volver a ganar.