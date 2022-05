Allegri y el “fútbol” que la Juventus recibió al Inter: el toque, las disculpas y lo que realmente pasó

“¿Nunca me has visto tan enojado? Simple, unoEnterrar patéame“. como el Massimiliano AllegriAl final de la final, Copa de Italia Perdió ante los nerazzurri, había explicado el despido (“Correcto, el árbitro Valery estuvo muy bien”) y la agitación en los minutos finales del partido. Las cámaras en vivo mostraron desacuerdos con Massimiliano Farisadjunto de Inzaghi, H Lautaro Martínez. Pero el protagonista del episodio narrado por Allegri no es ni esto ni lo otro.

Aparece un videoclip grabado desde los podios olímpicos con un smartphone Mario Sechi, asistente técnico de Inzaghi desde la Lazio, se cruzó en el camino del técnico de la Juventus. Tras vitorear el 4-2 de Perisic, en efecto, el interista vuelve a su banquillo, mientras que el técnico de la Juventus, yendo en sentido contrario, vuelve a su zona técnica. Los dos carriles que se cruzan.

La patada “clásica”, es decir, la patada con la pierna que lleva la patada y luego se extiende, no existe. Más bien “tropezar” de Cecchi a Allegri. El choque de una pierna con otra es poca cosa comparado con lo anunciado por Allegri. Como se puede ver en las fotos, los dos corren peligro de caerse, pero se están recuperando. Cecchi inmediatamente se vuelve hacia Allegri y se disculpa con él: esto también se puede ver en el movimiento de un brazo. Evidentemente, el técnico de la Juventus no creyó en la buena voluntad del jugador del Inter y, tras unas palabras, lo envió a ese país (aquí también, en el video, se puede ver claramente el gesto del brazo). Para Inter Cecchi “tropezó”, una versión que no convenció a Allegri hasta después del partido, cuando la moral aún estaba alta.