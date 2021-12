Lazio, puertas giratorias desde el exterior: la despedida de Lazare, la oportunidad de Kurzawa | mercado

Se espera una intensa sesión de fichajes para Lazio en enero. Renunciar a las muchas iteraciones y perfiles inadecuados del partido de Sarri, para empezar a arreglar algunas debilidades en el equipo. La revolución continuaría hasta el verano, pero una de las áreas en las que intentarían intervenir de inmediato eran los corredores defensivos.

Lazare en el mercado – La adaptación de Lazzari de un papel diferente al suyo, alternando con Hisage y Marousek, no fue la esperada. Luego, el spal anterior terminó en el mercado. Torino está interesado (sería perfecto para el 3-5-2 de Juric, editor), pero el Bolonia también tiene la mirada puesta en serio en el vicenco de 27 años. El estreno de 8 millones fue juzgado demasiado bajo, pero desde Emilia aseguran que las partes están funcionando bajo el radar. Queda por ver si una posible mudanza a Bolonia beneficiará al jugador. Atalanta también debe agregarse a la lista de pretendientes, que parecen más dispuestos a monitorear la situación de junio, si el número 29 permanece en Roma en los próximos meses. Por otro lado, si se mueve en esta sesión, el camino estará más despejado para una nueva incorporación, adecuada para 4-3-3.

Oportunidad Karzawa – El camino que lleva a Van Anholt, en un hipotético intercambio con Galatasaray por Murichi, no parece plausible. Entonces, una ocasión interesante podría ser Levin Kurzawa.Ofrecido a Lazio estos días. La clase del PSG del 92 está al margen y no querrás seguir pudriéndote entre el banco y la pista. El club francés también necesita venderse para no correr el riesgo de sufrir penalizaciones tras el gran gasto del verano pasado. eso es Un jugador experimentado que ama a Sarri. El obstáculo, sin embargo, es el compromiso. Lotito y Tari complacerían gustosos al entrenador con un perfil como el suyo, pero yo 4 millones netos Lo que ahora toma demasiados parámetros de Biancocelesti. El proceso solo sería factible si los parisinos cubrieran una parte del salario durante los próximos seis meses, que luego tendría que ajustarse a la baja de todos modos. Por ahora, los suplentes Willems, Gudmundson y Cassall todavía están en un segundo plano, y se han recuperado en los tabloides en los últimos días.