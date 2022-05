Mourinho: “Mkhitaryan no puede ser sustituido, pero queremos la final. Quiero que nuestra afición no venga a ver el partido, sino a jugarlo”

© Foto de Emiliano Tomasini

estas son las palabras José Mourinho En una conferencia de prensa en la víspera de Roma y Leicester:

¿Qué tan severa es la fatiga?

“Espero que no haya nadie, pero el análisis es claro. Yo estaba en la misma situación: cuando no tienes posibilidades de llegar a los goles en la liga, la competición europea se convierte en el primer objetivo. Ganar la conferencia siempre es una manera de llegar a lo más alto. Competición europea. Tiene sentido que dejen descansar a sus jugadores, no podemos hacer eso. Tenemos que jugar hasta el final para intentar dar lo mejor de nosotros en la clasificación. Espero que la pasión ayude a mi equipo.”

¿Cómo reemplazas a Mkhitaryan?

“No tenemos otro Mkhitaryan. No podemos hacer un buen cambio como los grandes clubes que tienen jugadores dobles con las mismas características para cada posición. El objetivo no cambia, queremos la final. No me canso de repetir que mañana serán 14 partidos en la conferencia, de Turquía a Inglaterra sin parar. Con todas las consecuencias y dificultades”.

¿Qué opinas del Leicester y del trabajo que está haciendo Rodgers allí?

“Lo que hacen es genial, ganar la Premier League fue una locura, pero después de que los clubes subieron, tienen uno de los mejores centros de entrenamiento de Europa. Felicitaciones a ellos. Brandon no me sorprendió. La gente olvida lo que hicieron en El Liverpool, con muchos menos recursos que el Liverpool actual. Olvidar. También lo que hizo en Escocia, pero luego ganó la copa con el Leicester y también la Community Shield. Muy bien, ojalá mañana pero sea bueno para nosotros, no para ellos”.

Los Juegos Olímpicos estarán llenos, ¿qué sentimientos serán esos?

“No hay duda de la simpatía que se desarrolló entre el equipo y los jugadores y con la afición. En todo momento, siempre hemos estado juntos con mucha simpatía. Los dos últimos partidos se jugarán en nuestro estadio, mañana y la semana que viene en la liga con el Venecia. La simpatía está lejos de los resultados, pero todos merecemos terminar bien estos dos juegos en los Juegos Olímpicos. Lo que le digo a la afición es que, por supuesto, jugamos para nosotros, pero también para ellos. Quiero que los fans jueguen con nosotros. Tenemos 70.000 espectadores para ver el partido, nada, pero si quieren jugar la historia es otra. Le pedimos esto a la gente”.

¿Cómo llegas a Leicester?

“Ser campeón con el Leicester vale más que ganar con el Manchester, el Chelsea. Obviamente ellos también quieren ganar porque para ellos es la única forma de jugar en Europa el año que viene. Definitivamente hay un partido que no he ganado, y es el siguiente. Si es un partido de semifinales, mejor aún, porque te da derecho a llegar a la final. Es un partido especial, ha sido una carrera larga para nosotros, a diferencia del Leicester que venía de la Europa League. Es una final y haremos todo lo posible para dar lo mejor de nosotros para llegar a la final”.

¿Te gusta el proyecto?

“Mucho, estoy feliz todos los días, no lo puedo negar. Quiero más, por supuesto, conozco el proyecto y la naturaleza del proyecto y la gente y los jugadores quieren crecer y quiero dar todo. “Creo que merecemos terminar la temporada celebrando algo. Sería una locura. Ganar una copa y sería bueno terminar. La liga está en la posición de clasificación en Europa. Jugamos contra un equipo muy bueno, pero nosotros también”.

¿Qué momento atraviesan Oliverira y Veretout?

“Nadie juega con las mismas características que Mkhitaryan. Intentaremos ser un equipo, disimular los problemas que tenemos. Sergio y Jordan están en condiciones de dar todo lo que tienen, como todo el mundo. Mañana es así. Nosotros solo puede ganar si todos dan lo mejor de sí, estoy convencido de eso”.

¿Qué juego esperamos tácticamente?

“Es difícil de decir. A veces quieres un determinado partido, y luego aparece un partido diferente. Me gusta jugarlo como el partido de ida, donde Rui Patricio solo hizo una parada. Eso sería importante. El público puede ayudar, pero el los jugadores tienen que tener ingenio. Para manejar el juego”.

¿Qué dijo sobre su propiedad?

“No hemos dicho nada. Me conocen desde hace tiempo. No me gusta participar, estar con otras personas o incluso hacer una rueda de prensa antes de los partidos. Los conozco, aman el club y la gente, ellos “Amo el fútbol y la gente que vive enamorada. Tienen momentos importantes en este deporte”. Por eso veo respeto de su parte por nuestra privacidad y nuestro enfoque. Estoy muy feliz de jugar una semifinal en un estadio lleno de estos fanáticos. , iremos allí todos juntos”.