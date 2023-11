Maldini: Intenté durante 10 días traer a Messi al Milán. Liga italiana? El Inter ya lo ganó. Lo extraño…’ | primera página

El ex director técnico de Milán, Paolo Maldini Habló de nuevo después de un largo silencio y contó una historia sobre el mercado asociado con él. Leo Messi. un invitado Giacomo Borettiel histórico integrante del trío de comedia Aldo Giovanni y Giacomo presente en el teatro con PoretCast, la ciencia y el ex director rossoneri revelaron la historia más interesante detrás de escena del argentino Paulus, cómo se desequilibró en la pelea Liga Italiana. Aquí están sus palabras citadas. Prensa de Milán

messi – “Durante diez días intentamos traer a Messi a Milán, pero luego nos dimos cuenta de que era imposible. Ahora es demasiado tarde, pero un futbolista como Messi es un espectáculo para todos. Cuando leí que podía ir al Inter, me quedé asustado.”

blindaje – “¿Quién ganará el título de liga entre Milán, Inter y Juventus? Felicitaciones a Giacomo (conocido aficionado nerazzurri, editor), ya has ganado…”

Club italiano AC Milán – “Es difícil para un jugador empezar y terminar en el mismo equipo. En mi época no estaba de moda viajar al extranjero. Tuve la suerte de encontrar un equipo y un presidente Berlusconi que tenía los mismos objetivos que yo”.

Comienzos – “Empecé en los Jardines, en la zona sur de Milán, y fui a la Escuela Leonardo da Vinci, luego al Bio. Me preguntaron qué papel desempeñaba y respondí: ‘¿Qué papel libre hay?’ En realidad “Empecé como lateral derecho, luego estuve en catorce años como defensa. El señor Braga me hizo firmar y escribió en su informe que nunca me quedé quieto.

presión – “Empecé con Baresi y Bergomi y terminé con Pato y Pirlo. Me he enfrentado a varias generaciones de futbolistas. Las generaciones no han cambiado, pero las presiones han empeorado. Las redes sociales crean muchas expectativas para él. Las familias también suelen crear expectativas. En la familia te miran como un diamante en bruto y esperan mucho de ti y quizás a veces el chico no sea capaz o no pueda aguantar la presión al 100%. El fútbol es un deporte de equipo, hay chicos de diferentes razas y no hay que pensar sólo en uno mismo, sino en el interés del equipo. A veces tienes que trabajar para tu pareja sólo porque no es un buen día para ella. “Los niños no siempre se dan cuenta del poder que tienen sobre los fans”.

Derbi y nostalgia – “Empecé a jugar desde muy pequeño, cuando llegas al vestuario te das cuenta de lo bueno que eres, seas bueno o no, todo es cuestión de nervios. También tuvimos derbis en la Liga de Campeones, ¿recuerdas? (Risas). .) En este caso fue “La tensión está en su punto más alto. Y luego, cuando llegas a cierta edad, solo tienes que esperar a ese partido. Cuando me preguntan qué extraño, respondo en el vestuario”. “El ambiente y esa mezcla de miedo y emoción antes del partido, la conexión y la adrenalina entre la gente. 80.000 personas es mucho. Soy el tipo que ha jugado más derbis de la historia”.

Gerente Maldini – “Hay una gran diferencia. En uno ‘sufres’ el resultado, en el otro lo ‘defines’. Yo estaba sufriendo mucho y preocupado. En cambio Ricky Massara sufrió pero en silencio. Nunca estaré un entrenador. Vi a mi padre que siempre estaba haciendo las maletas. Entonces tal vez conozcas “Un presidente que es un poco así… No tenía ganas. Cuando paré, supe lo que no quería hacer.”

leo- “Rafa tiene un gran talento. No importa si es futbolista, modelo o cantante, tiene algo importante. Me pidió que lanzara el balón dos días antes del partido. Le dije que no era un problema pero que debería hacerlo”. “He marcado dos goles el sábado. No marcó pero sí”. Hizo una asistencia (risas). Lo mejor de estos años son precisamente las relaciones personales. Llegó del Lille, era un gran talento pero aún así “Tiene que demostrar su valía. La relación que creas con ellos es lo mejor que te queda, más que los trofeos y los partidos que tienes. Ella lo ganó. Siempre son relaciones personales, te pones a disposición para entrenar a estos niños”.

La derrota más dura – “Cuando pierdes una final o una semifinal de un Mundial contra Maradona, no es fácil. Incluso con el Milán en Estambul, marqué después de 40 segundos. Después del gol pensé: ‘Es una noche extraña, marcar en la final de la Liga de Campeones después de 40′. segundos…’ .