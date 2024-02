Revisión remasterizada de Tomb Raider 1-2-3

El mismo espíritu de una vez

Situaciones atrevidas, peligros, caminos rectos y una alta probabilidad de muerte: ¡Lara ha vuelto!

No tiene sentido que te diga qué significa la serie Tomb Raider porque si estás aquí, ya lo sabes. Y no, lo que crees que es polvo que se levanta de la estantería no es más que el polvo de los recuerdos, las emociones y las pequeñas epifanías que despiertan en cuanto los bosques del pasado aparecen descaradamente desde el gamepad. Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft añade control total del circuito analógico, pero no, no te atrevas a activarlo porque te perderás casi toda la experiencia.

Si compras un juego como este, es tuyo Juega como estaba previsto En los 90, ¿no? Agradecemos la opción adicional que sugirió el equipo, pero si hay alguien entre estas páginas que quizás no lo haya jugado en su momento, toma nota de este consejo, porque de lo contrario se perderá toda la geometría del diseño de niveles que dio vida. al juego de mapas de combinar tres.

Hemos leído de todo en los últimos días, incluidas críticas y elogios por el trabajo de modernización que puedes cambiar libremente con solo presionar un botón: la verdad es que el trabajo realizado por el equipo fue excelente y lleno de pasión. Habiendo dicho que estamos hablando de remakes y no de remakes, la opción de rehacer las texturas y modelos de Lara, añadiendo un poco de iluminación y contraste de color, es una ganadora: Streaming Video Transmite mucho del espíritu del primer Tomb Raider sin distorsionarlo, sin perder esa sensación tridimensional, angulosa y muy seca, y esas extrañas superposiciones entre paralelepípedos que, sin embargo, al final quedaron sometidas al puro juego. Tomb Raider es un juego tan honesto hoy como lo era entonces, muy divertido sobre todo gracias a los 60 fotogramas (inestables) del modo remasterizado que están muy en desacuerdo con el modo antiguo, producto de una época en la que no Ni siquiera sé qué era: neumáticos.