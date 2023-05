WhatsApp Android beta, menú estilo iOS próximamente; Emoji animado en el escritorio

en WhatsApp beta para Android En la versión 2.23.11.4 hay un nuevo diseño de software El menú que aparece al tocar un mensaje largo, la persona con la que te pones en contacto cuando quieres borrar un mensaje, reenviarlo, responder, etc. En concreto, todavía no está disponible para todos los usuarios beta que tengan esta versión de la aplicación, pero sí para los compañeros de wabetainfo. com Logré activar la novedad para obtener una captura de pantalla de la misma.