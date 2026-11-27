Ubisoft presentó un nuevo tráiler de Rayman Legends Retold, la renovada versión del popular videojuego de plataformas de 2013. Desarrollado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán, el título llegará el 3 de diciembre de 2026 con gráficos tridimensionales, una historia inédita y nuevas mecánicas de juego.

La producción busca conservar la esencia de la franquicia mientras incorpora mejoras audiovisuales, escenarios renovados y contenido dirigido tanto a los seguidores clásicos como a las nuevas generaciones de jugadores.

Rayman Legends Retold presenta una nueva aventura

La historia se desarrolla en el Claro de los Sueños, un territorio amenazado por un misterioso villano que propaga la corrupción y el caos entre sus diferentes reinos.

Tras responder al llamado de Betilla, Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus y Murphy deberán emprender una aventura para rescatar a los Teensies, descubrir el origen de la amenaza y restaurar la paz.

El nuevo tráiler muestra algunos de los escenarios, enemigos y desafíos que estarán presentes en esta reinterpretación del clásico de Ubisoft.

Los jugadores podrán recorrer mundos conocidos, explorar un sexto reino completamente nuevo y participar en secuencias de vuelo sobre dragones.

Gráficos en 3D y nuevas mecánicas de juego

Una de las principales novedades de Rayman Legends Retold es la transición hacia gráficos completamente renovados en 3D, sin abandonar la tradicional jugabilidad de desplazamiento lateral.

El motor gráfico Snowdrop permite incorporar movimientos dinámicos de cámara, cambios de perspectiva y deformaciones en los escenarios, además de mejorar la expresividad de los personajes.

“Rayman Legends Retold es nuestra forma de revisitar lo que hace a Rayman tan especial y volver a contar esa experiencia para una nueva generación de jugadores”, señaló Loïc Gounon, productor responsable de la marca.

Modo cooperativo y desafíos adicionales

El videojuego podrá disfrutarse de manera individual o mediante un modo cooperativo local para hasta cuatro jugadores.

Entre sus principales novedades destacan:

Cuatro niveles musicales completamente nuevos.

Recorridos a bordo de dragones.

Nuevas batallas contra jefes.

Desafíos adicionales en la Cueva de las Pruebas.

Escenarios renovados con secretos y coleccionables.

Regreso de Kung Foot con controles mejorados, potenciadores y reglas personalizables.

La experiencia también contará con escenas completamente dobladas y una banda sonora ampliada, que combinará composiciones clásicas con nuevas piezas de Christophe Héral y Grant Kirkhope.

Requisitos oficiales de Rayman Legends Retold para PC

Ubisoft dio a conocer las especificaciones técnicas necesarias para ejecutar el videojuego en computadoras. Todas las configuraciones están orientadas a alcanzar 60 cuadros por segundo (FPS), utilizando tecnología de escalado en modo Calidad.

Requisitos mínimos para 1080p

Procesador: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 3100.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A580.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 33 GB.

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

Requisitos recomendados para 1080p en calidad alta

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 5700 o Intel Arc A750.

Memoria RAM: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits.

Para jugar en resolución 1440p con calidad alta, se recomienda una RTX 3070, Radeon RX 6750 XT o Intel Arc B580.

Por su parte, la configuración para alcanzar resolución 4K con calidad Ultra requiere una GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900 XTX, acompañada de un Intel Core i5-9400 o Ryzen 5 3600 y 16 GB de RAM.

Ediciones disponibles y recompensas de preventa

Rayman Legends Retold estará disponible en diferentes ediciones, con contenido digital y artículos físicos adicionales.

Standard Edition: juego base y Rayman Origins: Enhanced Edition.

Deluxe Edition: juego base, Rayman Origins: Enhanced Edition, cuatro atuendos retro y una galería de arte.

Launch Edition: edición física con ambos videojuegos, un mapa impreso, tres litografías y una funda especial.

Deluxe Upgrade Pack: paquete de atuendos retro y galería de arte.

Quienes realicen la preventa recibirán el paquete Hoodlum Havoc, que incluye dos apariencias para Rayman y Globox inspiradas en Rayman 3: Hoodlum Havoc.

Rayman Origins: Enhanced Edition incorporará resolución 4K, 60 FPS, nuevos coleccionables y mejoras de accesibilidad al juego, además de respuesta háptica en controles compatibles.

Fecha de lanzamiento y plataformas confirmadas

Originalmente previsto para octubre, Rayman Legends Retold fue retrasado para permitir que el equipo de desarrollo realizara ajustes adicionales, pese a haber alcanzado oficialmente la fase Gold.

El videojuego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC mediante Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store, así como en Ubisoft+ y GeForce Now.

Con una historia renovada, mejoras gráficas y nuevos desafíos cooperativos, Ubisoft busca recuperar el atractivo de uno de sus títulos de plataformas más reconocidos, manteniendo los elementos que distinguieron a la aventura original.