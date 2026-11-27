McDonald’s México se suma a las celebraciones decembrinas con una colaboración inspirada en El Grinch, uno de los personajes más reconocidos de la Navidad. La cadena de comida rápida lanzó un menú de edición limitada, calcetines exclusivos, esferas coleccionables y una experiencia temática en una de sus sucursales de la Ciudad de México.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa diferente durante las fiestas de fin de año, combinando productos especiales con elementos característicos del popular personaje.

Menú del Grinch llega por primera vez a México

Después de presentarse en mercados internacionales como Canadá y Australia, McDonald’s incorporó por primera vez en México su menú inspirado en El Grinch.

La propuesta gastronómica incluye una versión especial de su hamburguesa más representativa, acompañada de nuevos sabores desarrollados para esta colaboración navideña.

¿Qué incluye el Menú Grinch de McDonald’s?

El menú especial está integrado por los siguientes productos:

Hamburguesa Big Mac con tocino.

Papas fritas acompañadas de un sazonador italiano.

Bebida sabor uva verde.

Salsa Creamy Jalapeño para acompañar la hamburguesa.

La combinación incorpora ingredientes y sabores distintos a los del menú tradicional de la cadena, entre ellos una salsa cremosa de jalapeño, un ingrediente ampliamente utilizado en la gastronomía mexicana.

McDonald’s ofrecerá calcetines exclusivos del Grinch

Como parte de la colaboración, cada Menú Grinch incluye un par de calcetines coleccionables de edición especial.

Los accesorios están disponibles en cuatro colores: verde, amarillo, rojo y azul. Además, cuentan con una presentación especial de regalo, diseñada para la temporada decembrina.

Estos artículos complementan la experiencia gastronómica y forman parte de los productos exclusivos que la cadena ofrecerá durante las celebraciones de fin de año.

¿Cuándo estará disponible el Menú Grinch en México?

El menú navideño comenzó a estar disponible el 24 de noviembre de 2026 y permanecerá por tiempo limitado durante la temporada de Navidad.

Los consumidores interesados en conocer más detalles sobre la colaboración, su disponibilidad y las novedades relacionadas con el personaje podrán consultar las redes sociales y los canales oficiales de McDonald’s México.

La campaña está dirigida tanto a los seguidores del Grinch como a las familias que buscan alternativas de entretenimiento y convivencia durante las fiestas decembrinas.

El Grinch también llegará a la Cajita Feliz con esferas coleccionables

La colaboración no se limitará al menú especial. A partir del 1 de diciembre, McDonald’s incorporará a su Cajita Feliz una colección de esferas navideñas inspiradas en el personaje.

Los adornos estarán disponibles en diferentes diseños y podrán utilizarse para decorar los árboles de Navidad y otros espacios del hogar.

La iniciativa busca atraer tanto al público infantil como a los adultos interesados en coleccionar artículos relacionados con uno de los personajes más emblemáticos de esta época del año.

McDonald’s transformará su sucursal de Polanco con temática del Grinch

Como parte de las actividades especiales, la cadena también anunció la transformación temporal de su restaurante ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Una experiencia navideña inspirada en el personaje

La sucursal contará con una decoración temática en la que predominará el color verde, acompañado de elementos visuales relacionados con El Grinch y su particular interpretación de la Navidad.

La intervención permitirá a los visitantes disfrutar de un ambiente distinto al habitual durante la temporada de fin de año.

Con esta colaboración, McDonald’s México amplía su oferta navideña mediante productos de edición limitada, artículos coleccionables y experiencias presenciales. La llegada del Grinch representa una nueva apuesta de la cadena por integrar personajes de la cultura popular en sus campañas de temporada.