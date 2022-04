“Quien lo bebe. Se hacen miles de muertes…” – Libero Quotidiano

a la vista marco travalho Todavía hay una cara Volodymyr ZelenskyPrimer ministro ucraniano que lidera la resistencia contra el avance de Rusia. Todo lo que hay en la caja está publicado en Sucediendo todos los días Hoy es martes 19 de abril.

El director impulsa su lógica poniendo “los hechos en una línea que nadie puede negar. Ni siquiera el erudito Atlas más entusiasta Más países que la resistencia ucraniana es capaz de presentar Donbass del ejército rusoCrimea y la franja que los conecta en el Mar Negro; que Mariupol, que fue derrotada por tierra y ahora en manos de los rusos, pueda volver a Ucrania; Que Putin, derrotado y aislado por todos, tiene solo unas pocas horas antes del famoso cambio de sistema Biden lo declaró y él lo negó”, escribe Travalio.

Es un largo viaje a través de casi sesenta días de guerra. Y Travalho se hace una pregunta: “Ese es el caso, ¿cuántos Las muertes ucranianas seguirán sirviendo a las fuerzas. (abiertamente y subrepticiamente) para sentarse a la mesa y observar la realidad? Así, indicó que Putin no tomará la iniciativa, así como no la tomará o Joe Biden Ninguno boris jhonson. Y Zelensky no lo tomará -retoma el trabajo-, Borracho con amigos falsos Quien le dijo que ganaría la guerra y pronto su gente iría a Moscú. Los gobiernos europeos pueden tomarlo, dejar de enviar armas y someter el cese de las sanciones a negociaciones serias, partiendo no de los sueños, sino de -afirma- la realidad. hecho de que El canciller Schultz ya había visto cuatro días antes de la invasión rusa, cuando ofreció en vano a Zelensky un arreglo mejor que el que surgiría de las negociaciones de la posguerra. Fue hace dos meses, antes miles de muertos”, concluye con un claro acento crítico hacia el primer ministro ucraniano.