¿Qué es la recopilación de información consensuada? La locura de TikTok revela tu presencia en línea

Hace un año, Christine Sotacón Casualmente miré su TikTok. Descubrí a una mujer que quería que todos adivinaran su edad. “No hay necesidad de eso”, dijo Sotakun. AdivinarPorque lo encontré en tus redes sociales.

El hombre de 33 años tenía en ese momento 30 seguidores. Ahora tiene 1,1 millones y publica periódicamente artículos sobre “investigaciones sexuales consensuadas”.

“Fue un completo accidente”, dice Sotacon sobre su nuevo pasatiempo convertido en carrera de acosar personas en línea. El antiguo servidor de un restaurante de Chicago ahora gana suficiente dinero como creador de TikTok para hacer estos videos a tiempo completo.

La gente la ha criticado por el término que inventó. No hay nada “consensuado” en la recopilación de información personal cuando usted revela públicamente la información personal de alguien (como la dirección de su casa o su número de teléfono) con el fin de causar daño. Pero aquí está la cuestión: es gracioso. Sotakoun no salta a las tragamonedas en línea buscando el cumpleaños de alguien a menos que lo solicite específicamente (de ahí la parte “por consenso”).

Piensa en ella como la Nancy Drew de TikTok. “Lo veo como un rompecabezas y siempre me han encantado los rompecabezas”, dice, y también quiere educar a la gente sobre su presencia en línea. Los expertos dicen que el “doxxing consensual” puede ser una herramienta útil para saber cuánta información has publicado en línea sobre ti mismo o puede ser simplemente una actividad divertida, pero considéralo también una advertencia.

“Aunque las personas en TikTok no hacen nada malicioso con la información, las personas con la intención de acosar o dañar podrían aprender técnicas de recopilación de información de estos videos”, dice. Kimberly Verd Shashua, trabajador social clínico autorizado. “Desafortunadamente, estos videos resaltan una verdad incómoda: nuestras vidas están más expuestas en línea de lo que imaginamos”.

“La forma más creativa”

El primer vídeo de TikTok Sotakoun sobre la “recopilación consensuada de información personal” fue comentado por una sola persona. Después de su segundo vídeo: cientos de comentarios diarios. Ese número se ha mantenido constante (ella elige uno o dos de estos clientes potenciales al día para realizar un seguimiento), en parte debido al esfuerzo que pone en la tarea.

“Evolucionó y la gente quería ver el método más creativo que había encontrado”, dice.

Al principio Video viralpor ejemplo, El tema en cuestión No tenía videos, su foto de perfil tenía un filtro de dibujos animados en su rostro y el único rasgo distintivo era que llevaba gafas. Buscó profundamente en sus seguidores para encontrar a un miembro de la familia, revisó sus Me gusta en Facebook y encontró la foto de perfil de otra persona en la que un hombre llevaba gafas. Esto se relaciona con un comentario que hizo en TikTok sobre ser ingeniero, vivir en Florida, etc.

“Para muchas personas, recopilar información consensuada es como una búsqueda del tesoro”, afirma Verde-Shashoua. “Si bien TikTok ha generado controversia, la recopilación consensuada de información personal ha sido una forma de entretenimiento durante un tiempo, como en programas como ‘Catfish’”.

“Tu huella digital no es tan buena como crees”

Sotacón no es perfecto. A veces es imposible encontrar los cumpleaños de las personas cuando su perfil es privado, no tienen seguidores, no siguen a nadie y/o su nombre de usuario solo contiene la palabra “usuario” y un montón de números.

“Obviamente no puedo hacer nada al respecto”, dice. Calcula que encuentra entre el 70% y el 80% de las personas cuyos cumpleaños busca.

Una nota sobre su locura: no usa registros públicos, solo las redes sociales.

“Quiero intentar explicarte que la información que proporcioné es la razón por la que encontré tu cumpleaños, aunque creas que estás bloqueado, tu huella digital no es tan buena como crees”, dice.

Brad Fulton“Es importante que las personas sepan cuánta información personal se puede encontrar en línea, y una encuesta consensuada puede proporcionar una forma relativamente segura para que alguien descubra el alcance de su exposición en línea”, añade, profesor asociado de gestión y política social en Universidad de Indiana-Bloomington.

“Amigo del grupo del FBI”

A veces la gente se acerca a ella y le pide tareas que van más allá de los cumpleaños, como ayudar a resolver casos. Aunque la halaga, eso se lo deja a los profesionales que luchan contra el crimen.

“Todo el mundo tiene al amigo del FBI del grupo. Pero TikTok realmente me mostró que creo que puedo ser bastante buena en esto”, dice.

Por supuesto, las personas pueden aprender lecciones equivocadas de estos videos (por ejemplo, recopilar información sobre alguien real). Pero la respuesta positiva superó a la negativa para Sotacon.

“Espero que esto llegue a las personas que buscan tener más privacidad en línea”, afirma. “Mi esperanza es que suceda un bien mayor aquí y que la gente vea mis videos y diga: ‘Oh, necesito seguir estos métodos para poder protegerme más en línea’ en lugar de que la gente los use para propósitos más nefastos. “

