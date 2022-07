La NASA lanza la misión Artemis 1 a la luna desde la plataforma de lanzamiento (fotos)

El cohete lunar Artemis 1 de la NASA ya no está en la plataforma de lanzamiento.

Artemis pila 1 – A sistema de lanzamiento espacial Un cohete (SLS) coronado por la cápsula de tripulación Orion, Pad 39B, partió del Centro Espacial Kennedy (KSC) de la NASA en Florida a las 4:12 a. m. EDT (08:12 GMT) el sábado (2 de julio).

El dúo llegó al cavernoso Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en KSC alrededor de las 2:30 p. m. EDT (1830 GMT), y completó un vuelo de 4 millas (6,4 km) sobre la enorme cumbre de la NASA. Vehículos cisterna con orugas 2 En poco más de 10 horas, funcionarios de la agencia Dijo en una publicación de blog. (Se abre en una nueva pestaña).

El cohete lunar Artemis 1 de la NASA se acerca al edificio de ensamblaje de vehículos en el Centro Espacial Kennedy el 2 de julio de 2022. (Fuente de la imagen: Centro Espacial Kennedy de la NASA a través de Twitter)

Artemisa 1 Recientemente concluyó el ensayo de “Wet Wear”, una importante serie de pruebas y simulaciones diseñadas para ayudar a determinar la preparación del automóvil para volar. Este éxito en la ropa mojada fue difícil de alcanzar. El equipo de Artemis 1 intentó por primera vez esta hazaña a principios de abril, pero se vio frustrado por varios problemas técnicos, Incluyendo válvula atascada. Los miembros del equipo terminaron devolviendo la pila al VAB para su reparación el 25 de abril y luego la enviaron a la junta para otro intento a principios de este mes.

El último intento no salió bien (se detectó una fuga de hidrógeno durante las operaciones de recarga de combustible), pero los funcionarios de la NASA Lo consideré lo suficientemente bueno Para empezar a preparar Artemis 1 para el arranque.

Artemis enviará 1 Orión no tripulado en un viaje de aproximadamente un mes la luna . El equipo de la misión parece estar pensando en finales de agosto o principios de septiembre para el despegue, pero no se establecerá una fecha objetivo oficial hasta que el SLS y Orion estén completamente examinados en el VAB.

Como su nombre indica, Artemis 1 es la primera misión de la NASA programa artemisa cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y sus alrededores para fines de 2020. Si todo va bien con Artemis 1, Artemis 2 enviará una tripulación Orión alrededor de la luna en 2024, y Artemis 3 colocará a los astronautas cerca del polo sur de la luna unos dos años después.

