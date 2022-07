Un estudio en ratones encuentra que estos microbios pueden hacerte más atractivo para los mosquitos

mosquito El animal más peligroso del mundo.. Más de un millón de muertes anualmente a Enfermedades transmitidas por mosquitosIncluido malariaamarillo FiebreDengue, Zika y Chikungunya.

La forma en que los mosquitos buscan y se alimentan de sus anfitriones son factores importantes en la forma en que el virus se propaga en la naturaleza. Los mosquitos propagan enfermedades al actuar como su vector virus Otros patógenos: Los mosquitos que pican a una persona con un virus pueden adquirir el virus y transmitirlo a la próxima persona que los pique.

Para inmunólogos e investigadores de enfermedades infecciosas Como yoUna mejor comprensión de cómo interactúa el virus con un huésped puede proporcionar nuevas estrategias para prevenir y tratar enfermedades transmitidas por mosquitos.

en nuestra area Un estudio publicado recientementey mis colegas y descubrimos que algunos virus pueden cambiar el olor corporal de una persona para que sean más atractivos para los mosquitos, lo que provoca más picaduras que permiten que el virus se propague.

Los virus cambian los olores del huésped para atraer a los mosquitos

Los mosquitos identifican un huésped potencial a través de ellos varios estímulos sensorialescomo tu Temperatura corporal y el Dióxido de carbono emana de tu aliento.

Los olores también juegan un papel. Investigaciones de laboratorio anteriores encontraron que los ratones malaria Tiene cambios en su olor que lo hace más atractivo para los mosquitos.

Con esto en mente, mis colegas y yo nos preguntamos si otros virus transmitidos por mosquitos, como el dengue y el zika, también podrían cambiar el olor de una persona para hacerlo más atractivo para los mosquitos, y si había alguna forma de prevenir estos cambios.

Para investigar esto, colocamos ratones infectados con el virus del dengue o el virus Zika, ratones no infectados y mosquitos en uno de los tres brazos en una cámara de vidrio. Cuando aplicamos flujo de aire a través de las cámaras de los ratones para dirigir sus olores hacia los mosquitos, descubrimos que más mosquitos optaron por volar hacia los ratones infectados que hacia los ratones no infectados.

Excluimos el CO como motivo de la atracción de los mosquitos hacia los ratones infectados, porque mientras los ratones infectados con Zika emiten menos CO2 que los ratones no infectados, los ratones infectados con dengue no alteraron los niveles de emisión.

De manera similar, excluimos la temperatura corporal como atracción potencial cuando los mosquitos no diferenciaban entre ratones con temperaturas corporales elevadas o normales.

Luego evaluamos el papel de los olores corporales en el aumento de la atracción de mosquitos por los ratones infectados.

Después de colocar un filtro en las cámaras de vidrio para evitar que los olores de las ratas llegaran a los mosquitos, descubrimos que la cantidad de mosquitos que volaban hacia los ratones infectados y no infectados era similar.

Esto sugiere que había algo en los olores de los ratones infectados que atraía a los mosquitos hacia ellos.

Para la determinación del olor, aislamos 20 compuestos químicos gaseosos diferentes del olor emitido por los ratones infectados. Entre estos, encontramos tres para estimular una respuesta significativa en las antenas de los mosquitos.

Cuando aplicamos estos tres compuestos a la piel de ratones sanos y a las manos de voluntarios humanos, solo uno, acetofenona, atrajo más mosquitos en comparación con el control. Descubrimos que los ratones infectados producían 10 veces más acetofenona que los ratones no infectados.

De manera similar, encontramos que los olores recolectados de las axilas de pacientes con dengue contenían más acetofenona que los de sujetos sanos.

Cuando aplicamos los olores de un paciente con dengue en la mano de un voluntario y el olor de una persona sana en el otro, los mosquitos se sintieron más atraídos por la mano con olores de dengue.

Estos resultados indican que los virus del dengue y Zika pueden aumentar la cantidad de acetofenona producida y liberada por sus huéspedes, haciéndolos más atractivos para los mosquitos. Cuando los mosquitos no infectados pican a estos huéspedes atractivos, pueden seguir picando a otros y propagar aún más el virus.

¿Cómo aumentan los virus la producción de acetofenona?

A continuación, queríamos averiguar cómo los virus aumentan la cantidad de acetofenona que atrae a los mosquitos producida por sus huéspedes.

acetofenonaademás de ser un químico comúnmente utilizado como ingrediente fragancia En los perfumes, también es un subproducto metabólico producido por ciertas bacterias que viven en la piel y en los intestinos de humanos y ratones. Entonces nos preguntamos si tenía algo que ver con los cambios en el tipo de bacteria en la piel.

Para probar esta idea, eliminamos la piel o las bacterias intestinales de ratones infectados antes de exponerlos a los mosquitos.

Si bien los mosquitos aún se sentían más atraídos por los ratones infectados con bacterias intestinales agotadas que los ratones no infectados, los mosquitos se sentían menos atraídos por los ratones infectados con bacterias de la piel agotadas.

Estos resultados indican que los microbios de la piel son una fuente principal de acetofenona.

Cuando comparamos las composiciones de bacterias de la piel de ratones infectados y no infectados, descubrimos que un tipo común de bacteria en forma de bastón, difícilfue un importante productor de acetofenona y aumentó significativamente el número de ratones infectados.

Esto significa que los virus del dengue y Zika pudieron alterar el olor de su huésped al alterar el microbioma de la piel.

Reducir los olores que atraen a los mosquitos

Finalmente, nos preguntamos si había alguna manera de prevenir este cambio en los olores.

Encontramos una opción potencial cuando notamos que los ratones infectados tenían niveles reducidos de una importante molécula antimicrobiana producida por las células de la piel, llamada RELMα. Esto indica que los virus del dengue y Zika han suprimido la producción de esta molécula, lo que hace que los ratones sean más susceptibles a la infección.

vitamina a Se sabe que los compuestos químicos relacionados aumentan poderosamente la producción de RELMα. Así que alimentamos a un vitamina Derivado de ratones infectados durante unos días y cuantificación de RELMα y difícil Bacterias encontradas en su piel, luego expuestas a mosquitos.

Descubrimos que los ratones infectados tratados con un derivado de la vitamina A pudieron restaurar los niveles de RELMα a los de los ratones no infectados, así como reducir la cantidad de RELMα. difícil bacterias en su piel. Los mosquitos tampoco se sintieron más atraídos por estos ratones tratados infectados que por los ratones no infectados.

Nuestro próximo paso es replicar estos hallazgos en personas y eventualmente aplicar lo que aprendemos a los pacientes. Deficiencia de vitamina A Es común en los países en desarrollo. Este es particularmente el caso en el África subsahariana y el sudeste asiático, donde las enfermedades virales transmitidas por mosquitos son comunes.

Nuestros próximos pasos son investigar si la vitamina A dietética o sus derivados pueden reducir la atracción de mosquitos hacia las personas infectadas con Zika y dengue, reduciendo así las enfermedades transmitidas por mosquitos a largo plazo.

BinghuaWangProfesor Asistente de Inmunología, Universidad de Connecticut.

Este artículo ha sido republicado desde Conversación Bajo una licencia Creative Commons. Leer el artículo original.