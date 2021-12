Coronavirus de EE. UU .: Omicron se hará cargo este invierno, Fauci dice que los estadounidenses deberían prepararse para ‘unas semanas o meses difíciles’

“Él se hará cargo”, dijo Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, sobre la variante Omicron en “State of Union” de CNN el domingo, instando a los estadounidenses a vacunarse y recibir dosis de refuerzo. “Y tenga cuidado con todo lo demás que haga: cuando viaje en lugares cerrados donde se congrega, use una máscara”.

“No podemos escapar de ese Jake, no podemos”, dijo. “Porque con Omicron, con el que estamos lidiando, va a ser difícil de unas pocas semanas a meses a medida que nos adentramos en el invierno”.

Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de Omicron se duplican cada 1,5 a 3 días con una propagación documentada. Y en Estados Unidos, se espera que se convierta en la “cepa dominante” en las próximas semanas, dijo el viernes el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Esta variante de Omicron es extraordinariamente contagiosa. Es tan contagiosa como el sarampión, y ese es el virus más contagioso que hemos visto”, dijo el sábado el analista médico de CNN Jonathan Rayner, advirtiendo que se avecinaba un “tsunami” para los estadounidenses no vacunados.

Los científicos dicen que aún es demasiado pronto para saber si Omicron causa una forma más leve de la enfermedad Covid-19. Pero Rayner dijo que de todos modos, pondría a prueba el sistema de atención médica.

“¿Por qué te involucrarías en este tipo de pelea cuando estás completamente desarmado?” Él dijo. “Nuestras vacunas lo protegerán, especialmente si tiene la vacuna D3. Las personas que no han sido vacunadas deben comenzar el proceso ahora. Vaya a su farmacia y vacúnese”.

Rainer, profesor de medicina y cirugía en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, dijo que cree que casi todo el mundo estará expuesto al virus, pero aquellos que han sido vacunados tres veces no necesariamente desarrollarán Covid-19.

“Pero no creo que debamos simplemente levantar las manos en el aire y decir: ‘Mira, lo vamos a tener todo, así que dejémoslo arder en todo el país”. “Si hacemos eso, nuestros hospitales se verán abrumados”.

Incluso si Omicron causa infecciones menos graves que Delta, la gran cantidad de infecciones que Omicron puede causar podría abrumar a los hospitales de EE. UU., Dijo Rayner.

Más de 69.000 personas han sido hospitalizadas con Covid-19 en los Estados Unidos y más del 20% de todas las camas de la UCI están ocupadas por pacientes con Covid-19, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

“Necesitamos proteger nuestro sistema de atención médica, razón por la cual todos los estadounidenses deben disfrazarse ahora porque nuestra infraestructura de atención médica está en riesgo en este momento”, dijo Rayner.

Nueva York encabeza el récord de nuevos casos diarios

Según datos de CDC. Aproximadamente el 61,4% de la población total de EE. UU. Se ha vacunado por completo y aproximadamente el 29,1% de ellos ha recibido una dosis de refuerzo.

El sábado, el estado de Nueva York rompió su récord de la mayor cantidad de casos de Covid-19 en un solo día desde el inicio de la epidemia por segundo día consecutivo. Oficina de la gobernadora Cathy Hochhol Ha reportado 21,908 casos de Covid-19, frente a los 21,027 del viernes.

Hospitalizaciones por Covid-19 en todo el estado permaneció relativamente bajo en 3.909, en comparación con un pico de 18.825 hospitalizaciones vinculadas a Covid-19 el 13 de abril de 2020, según los datos disponibles.

“Esto no es lo mismo que el comienzo de una epidemia”, dijo Hochul en un comunicado el sábado. “Estamos listos para el oleaje invernal porque tenemos las herramientas a nuestra disposición”.

En la ciudad de Nueva York, los casos de Covid-19 se duplicaron desde el inicio de la semana el 13 de diciembre hasta el sábado. Pero las hospitalizaciones por Covid-19 se mantuvieron prácticamente iguales durante toda la semana, con un ligero aumento en las hospitalizaciones el sábado, según datos de la oficina del alcalde Bill de Blasio.

“Definitivamente vamos a tener tsunamis”, dijo el Dr. Craig Spencer, director de salud global y medicina de emergencia en el Centro Médico de la Universidad de Columbia.

El boom ya ha afectado a la industria del entretenimiento de la ciudad.

Fin de esta semana “Sábado noche en directo” No tenía audiencia dentro del estudio y se emitieron principalmente clips pregrabados debido al aumento de casos de Covid-19.

Los hospitales sienten el impacto

Nueva York no es el único país que está lidiando con datos de Covid-19.

Los funcionarios de salud de California dijeron el viernes que ven que el número de pacientes en los hospitales comienza una tendencia ascendente, lo que enfatiza la necesidad de vacunas y refuerzos.

“Estamos viendo largas filas fuera de nuestra clínica de pruebas, y hay más demanda de la que hemos visto en varios meses para las pruebas, porque la gente se está enfermando”, dijo el Dr. Sherif Al-Nahhal, presidente y director ejecutivo del Hospital Universitario de Nueva Jersey. . Newark.

Dijo que sus ingresos hospitalarios se habían duplicado en las últimas dos semanas, y aunque el 46% de los hospitalizados a principios de esta semana habían sido vacunados, no recibieron una dosis de refuerzo.

El Dr. Rob Davidson, un médico de la sala de emergencias en Michigan, dijo que está viendo “un aumento muy crítico en Delta en este momento”. Y aunque ve que la tasa de positividad de la prueba disminuye un poco, los pacientes de Covid-19 permanecen en el hospital durante períodos prolongados.

El Dr. Mark Gorelick, presidente del Children’s Hospital of Minnesota, dijo que la instalación ya está luchando para lidiar con los números.

“عندما تكون في قمة زيادة حيث تبلغ بالفعل 90٪ ، 95٪ من السعة ، فإن هؤلاء الزائدين … مرضى كوفيد الذين يمكن الوقاية منهم هم الشيء الذي يدفع النظام إلى حافة الهاوية. وهذا ما نحن عليه أرى هنا في مينيسوتا “، قال جوريليك el viernes.

En Oregon, los funcionarios esperaban que el 2022 fuera sombrío.

“Podemos esperar un aumento en el número de hospitalizaciones en Oregon para mediados de enero, y las infecciones aparecerán antes”, dijo el Dr. Peter Graven, científico de datos de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon.

“En combinación con su mayor transmisibilidad, esperamos que Omicron aumente significativamente la cantidad de residentes de Oregon que se enfermarán gravemente y probablemente necesitarán hospitalización”.

Los científicos están trabajando para medir la intensidad del omicron

A medida que los hospitales continúan sintiendo la carga de la infección por Covid-19, los científicos se apresuran a recopilar más información sobre la gravedad de la variante Omicron.

El CDC dijo la semana pasada que había examinado 43 casos de Omicron y que la mayoría de esas personas tenían síntomas leves. La mayoría fueron vacunados, con aproximadamente un tercio del grupo total de refuerzo.

“Hemos visto casos de Omicron entre los que han sido vacunados y potenciados, y creemos que esos casos son más leves o asintomáticos debido a la protección de la vacuna. Lo que sí sabemos es que tenemos las herramientas para protegernos del Covid-19, “, Dijo la directora de los CDC, Dra. Rochelle Walinsky. Viernes, Vacunas Tenemos refuerzos.

Los datos de dos semanas de casos sudafricanos parecían indicar que Omicron tenía una gravedad más moderada. Pero los epidemiólogos del Reino Unido dijeron la semana pasada que no habían encontrado evidencia de que Omicron cause una enfermedad más leve allí, aunque el equipo del Imperial College de Londres también dijo que aún no hay muchos datos por hacer.

Todavía es demasiado pronto para suponer que Omicron causará una enfermedad más leve y que las personas deben protegerse con vacunas y refuerzos, dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.

“Omicron es claramente una especie altamente contagiosa, que se duplica cada dos o cuatro días”, dijo Collins el viernes.

“El problema, por supuesto, es que si esto es muy contagioso, y podemos ver cientos de miles de casos todos los días, tal vez incluso un millón de casos al día de Omicron, incluso si es menos grave, es que tenemos muchos de las personas en el hospital y nuestros hospitales ya están llenos delta. Especialmente en la parte norte del país.