Por ahora, un EE. UU. cauteloso aborda las aguas con el COVID-19 mutante

El coronavirus, que cambia rápidamente, comenzó el verano en los Estados Unidos con muchas infecciones pero relativamente pocas muertes en comparación con sus encarnaciones anteriores.

El COVID-19 todavía mata a cientos de estadounidenses todos los días, pero no es tan grave como lo fue el otoño y el invierno pasados.

“Va a ser un buen verano y nos merecemos ese descanso”, dijo Ali Mokdad, profesor de ciencias métricas de la salud en la Universidad de Washington en Seattle.

A medida que más estadounidenses están protegidos contra enfermedades graves a través de la vacunación y la infección, COVID-19, al menos por ahora, se ha convertido en una molestia molesta e incómoda para muchos.

“Se siente bien ser cauteloso en este momento”, dijo el Dr. Dan Cole, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. “Por primera vez que puedo recordar, prácticamente desde su inicio, no tenemos ningún paciente (COVID-19) en la UCI”.

Mientras la nación celebra el 4 de julio, el número promedio diario de muertes por COVID-19 en los Estados Unidos ronda los 360. El año pasado, durante una pausa de verano similar, fue de alrededor de 228 a principios de julio. Este sigue siendo el umbral de muerte diario más bajo en los Estados Unidos desde marzo de 2020, cuando el virus comenzó a propagarse por primera vez en los Estados Unidos.

Pero hubo muchos menos casos reportados en este momento el año pasado, menos de 20,000 por día. Ahora, suman alrededor de 109,000, y es probable que se informen menos pruebas caseras de forma rutinaria.

Hoy, en el tercer año de la epidemia, es fácil confundirse con el panorama mixto: es cada vez más probable que la infección se repita. Una gran proporción de los infectados experimentará los síntomas crónicos del virus Covid-19 a largo plazo. .

Sin embargo, el evidente peligro de muerte ha disminuido para muchas personas.

“Eso se debe a que ahora estamos en un punto en el que el sistema inmunitario de todos ve el virus o la vacuna dos o tres veces”, dijo el Dr. David Dowdy, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “Con el tiempo, el cuerpo aprende a no reaccionar de forma exagerada cuando ve este virus”.

“Lo que estamos viendo es que las personas se enferman cada vez menos en promedio”, dijo Doody.

Hasta 8 de cada 10 personas en los Estados Unidos se han infectado al menos una vez, según un modelo influyente.

La tasa de mortalidad por COVID-19 ha sido un objetivo móvil, pero recientemente cayó al rango de la mitad de la temporada de gripe, según los datos analizados por la investigadora de salud de la Universidad Estatal de Arizona, Mara Aspinal.

Al principio, algunas personas dijeron que el coronavirus no era más mortal que la gripe, “y durante mucho tiempo eso no era cierto”, dijo Aspinal. En ese momento, la gente no tenía ninguna inmunidad. Los tratamientos fueron experimentales. Las vacunas no existían.

Ahora, dijo Aspinall, la inmunidad acumulada ha reducido considerablemente la tasa de mortalidad dentro del rango de una típica temporada de gripe. Durante la última década, la tasa de mortalidad por influenza ha sido de alrededor del 5% al ​​13% de las personas hospitalizadas.

Grandes diferencias separan la influenza del COVID-19: el comportamiento del coronavirus continúa sorprendiendo a los expertos en salud y no está claro si se establecerá en un patrón estacional similar a la gripe.

El verano pasado, cuando las vacunas estuvieron ampliamente disponibles por primera vez en los Estados Unidos, siguió un pico de Delta y luego la llegada de Omicron, que mató a 2600 estadounidenses por día en su punto máximo en febrero pasado.

Los expertos coinciden en que puede surgir una nueva variante capaz de escapar a la inmunidad acumulada de la población. Los subtipos de rápida propagación de omicron BA.4 y BA.5 también pueden contribuir a las cifras de mortalidad alteradas.

“Pensamos que entendíamos eso hasta que surgieron estas nuevas subvariantes”, dijo el Dr. Peter Hotez, especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine en Texas.

Dijo que sería prudente suponer que una nueva especie vendrá y llegará a la nación a finales de este verano.

“Y luego otra ola de finales de otoño e invierno”, dijo Hotez.

En las próximas semanas, las muertes pueden aumentar en muchos estados, pero es probable que los Estados Unidos en su conjunto experimenten una ligera disminución en las muertes, dijo Nicholas Reich, quien compila pronósticos de coronavirus para el Centro de Predicción COVID-19 con los Centros para el Control de Enfermedades. . y prevención.

“Hemos visto que las admisiones hospitalarias por COVID aumentaron a alrededor de 5000 nuevas admisiones cada día desde poco más de 1000 a principios de abril. Pero las muertes por COVID aumentaron ligeramente durante el mismo período”, dijo Reich, profesor de bioestadística en la Universidad de Massachusetts Amherst. período”.

Los CDC estiman, según los datos disponibles de abril, que las personas no vacunadas tienen un riesgo seis veces mayor de morir de COVID-19 en comparación con las personas que han recibido al menos una serie inicial de inyecciones.

Tenga en cuenta sus propias debilidades y las vulnerabilidades de quienes lo rodean, dijo Dowdy este verano, especialmente en grandes reuniones porque el virus se propaga muy rápidamente.

“Todavía hay personas que corren un gran riesgo”, dijo.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo de la División de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. AP es el único responsable de todo el contenido.