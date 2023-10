Relacionando la falta de sueño con la depresión

resumen: Los investigadores encontraron una asociación entre dormir menos de cinco horas por noche y un mayor riesgo de síntomas depresivos. Inicialmente, se pensaba que la falta de sueño era sólo un efecto secundario de la enfermedad mental, pero el estudio sugiere que el sueño puede preceder a la aparición de la depresión.

Utilizando datos genéticos de 7.146 personas, determinaron que aquellos con una predisposición genética a dormir menos horas eran más susceptibles a la depresión. Por el contrario, una tendencia genética a la depresión no aumentó las probabilidades de dormir mal.

Hechos clave:

Las personas con una predisposición genética más fuerte a dormir poco (menos de 5 horas cada noche) tenían más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos durante 4 a 12 años. Las personas que dormían cinco horas o menos tenían 2,5 veces más probabilidades de mostrar síntomas de depresión. Sin embargo, aquellos con síntomas depresivos solo tenían un tercio más de posibilidades de dormir poco. Tanto la duración del sueño como la depresión tienen algún componente genético; estudios en gemelos sugieren una heredabilidad del 35% para la depresión y del 40% para las diferencias en la duración del sueño.

fuente: UCL

Dormir continuamente menos de cinco horas por noche puede aumentar el riesgo de desarrollar síntomas de depresión, según un nuevo estudio genético realizado por investigadores del University College de Londres.

Históricamente, dormir mal se ha considerado un efecto secundario de la enfermedad mental, pero este estudio encontró que la relación entre el sueño y la enfermedad mental es más compleja.

El estudio fue publicado en la revista Psiquiatría traslacionalLos investigadores analizaron datos de personas con una edad promedio de 65 años y descubrieron que dormir poco estaba relacionado con la aparición de síntomas depresivos.

Tanto la duración del sueño como la depresión se heredan en parte de generación en generación. Crédito: Noticias de neurociencia

La autora principal Odessa S. dijo: Hamilton (Instituto de Epidemiología y Atención Médica de la Salud de UCLA): “Tenemos un escenario de la gallina o el huevo entre una duración subóptima del sueño y la depresión, y a menudo ocurren simultáneamente, pero qué ocurre primero está en gran medida sin resolver”. Utilizando la susceptibilidad genética a las enfermedades, descubrimos que el sueño probablemente precede a los síntomas depresivos, y no al revés.

En este estudio, los investigadores utilizaron datos genéticos y de salud de 7.146 personas reclutadas a través del Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento (ELSA), un estudio poblacional representativo a nivel nacional en Inglaterra.

Los investigadores encontraron que las personas con una mayor predisposición genética a dormir poco (menos de cinco horas en una noche determinada) tenían más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos durante 4 a 12 años, pero las personas con una mayor predisposición genética a la depresión no tenían un aumento. en síntomas depresivos. Posibilidad de dormir poco.

La investigadora principal, la Dra. Olesya Agnakina (Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria de la UCL e Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres) afirmó: “Las duraciones cortas y prolongadas del sueño, junto con la depresión, contribuyen de manera importante a esta carga crítica para la salud pública”. Hereditario. Se cree que las puntuaciones genéticas, que son indicadores de la predisposición genética de un individuo a un rasgo, son clave para comenzar a comprender la naturaleza de la duración del sueño y los síntomas de la depresión.

Los investigadores evaluaron la fuerza de la predisposición genética entre los participantes de ELSA utilizando los resultados de estudios previos de asociación de todo el genoma que identificaron miles de variantes genéticas asociadas con una mayor probabilidad de depresión y sueño corto o largo.

Como parte de una serie de análisis separados para comprobar la solidez de sus hallazgos, el equipo de investigación también analizó las asociaciones no genéticas entre los síntomas depresivos y la duración del sueño.

Descubrieron que las personas que dormían cinco horas o menos tenían 2,5 veces más probabilidades de tener síntomas depresivos, mientras que las personas sin síntomas depresivos tenían un tercio más de probabilidades de sufrir problemas de sueño. Ajustaron un rico conjunto de factores que podrían influir en los resultados, como la educación, la riqueza, el tabaquismo, la actividad física y la reducción de enfermedades a largo plazo.

Los investigadores también encontraron un vínculo entre el sueño prolongado y el desarrollo de síntomas depresivos, ya que los participantes que dormían más de nueve horas tenían 1,5 veces más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos que aquellos que dormían siete horas en promedio. Sin embargo, los síntomas depresivos no se asociaron con un sueño más prolongado después de 4 a 12 años, lo que concuerda con los hallazgos genéticos.

El profesor Andrew Steptoe, jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud del Instituto de Epidemiología de la Salud y la Atención del University College de Londres, afirmó: “El sueño subóptimo y la depresión aumentan con la edad, y con el fenómeno del envejecimiento de la población en todo el mundo, hay una necesidad creciente de comprender mejor el mecanismo que vincula la depresión. Y falta de sueño. Este estudio sienta una base importante para futuras investigaciones sobre la intersección de la genética, el sueño y los síntomas de depresión.

En general, los participantes del estudio durmieron un promedio de siete horas por noche. Más del 10 % dormía menos de cinco horas por noche al comienzo del período del estudio, aumentando a más del 15 % al final del período del estudio, y la proporción de participantes clasificados con síntomas depresivos aumentó en aproximadamente 3 puntos porcentuales. . Del 8,75 al 11,47%.

Tanto la duración del sueño como la depresión se heredan en parte de generación en generación. Estudios anteriores de gemelos han indicado que la depresión es aproximadamente un 35% genética y que las diferencias genéticas representan el 40% de la variación en la duración del sueño.

En el estudio, se recopilaron datos sobre el sueño y los síntomas depresivos de dos encuestas ELSA realizadas con dos años de diferencia, ya que se sabe que la duración del sueño y la depresión fluctúan con el tiempo.

Acerca de las noticias sobre investigaciones sobre el sueño y la depresión

autor: Mark Grebas

fuente: UCL

comunicación: Mark Greaves – Liga de Campeones

imagen: Imagen acreditada a Neuroscience News.

Búsqueda original: Acceso abierto.

“Predisposición genética, duración del sueño y depresión: evidencia de una cohorte poblacional prospectiva“Por Olesya Agnakina et al. Psiquiatría traslacional

un resumen

Predisposición genética, duración del sueño y depresión: evidencia de una cohorte poblacional prospectiva

A menudo se producen períodos de sueño subóptimos y depresión. A menudo se piensa que el sueño corto y el sueño prolongado son síntomas de depresión, pero cada vez más estudios sugieren que pueden ser prodrómicos. Si bien cada uno representa un proceso de influencia mutua, la dirección entre ellos sigue sin estar clara.

Utilizando puntuaciones poligénicas (PGS), investigamos una tendencia potencial involucrada en duraciones subóptimas del sueño y depresión.

Se reclutaron participantes masculinos y femeninos, de ≥50 años, del Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento (ELSA). Las PGS para la duración del sueño, el sueño corto y el sueño prolongado se calcularon utilizando datos estadísticos resumidos de la Colección de Biobancos del Reino Unido.

La duración del sueño, categorizada en sueño corto (“≥5 horas”), sueño óptimo (“>5 a <9 horas”) y sueño prolongado (“≥9 horas”), se midió al inicio del estudio y durante un seguimiento promedio. de 8 años. Depresión subclínica (Escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos [≥4 of 7]) también se determinaron al inicio y durante un seguimiento promedio de 8 años. Un aumento de una desviación estándar en el PGS para el sueño breve se asoció con un 14 % más de probabilidades de aparición de depresión (IC del 95 % = 1,03-1,25, s= 0,008).

Sin embargo, el PGS para la duración del sueño (OR = 0,92, IC del 95 % = 0,84-1,00, s= 0,053) y sueño prolongado (OR = 0,97, IC del 95 % = 0,89–1,06, s= 0,544) no se asoció con la aparición de depresión durante el seguimiento.

Durante el mismo período, la prueba de depresión PGS no se asoció con la duración total del sueño, el sueño corto o el sueño prolongado. La predisposición genética a dormir poco se asoció con la aparición de depresión durante un período promedio de 8 años.

Sin embargo, la predisposición genética a la depresión no se asoció con la duración total del sueño, el sueño corto o el sueño prolongado, lo que sugiere diferentes mecanismos subyacentes a la relación entre la depresión y la posterior aparición de períodos de sueño subóptimos en adultos mayores.