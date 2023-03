“Putin está cada vez más aislado y dependiente de Beijing” – Corriere.it

Demos un paso atrás: el estallido de la guerra tomó a China por sorpresa. Cuando los estadounidenses comenzaron a revelar las intenciones de Rusia de atacar en noviembre de 2021, también informaron a los chinos al respecto. Y los chinos se lo entregaron a los rusos, diciendo que Estados Unidos estaba tratando de crear divisiones entre ellos y Moscú. Pensaron que Putin era demasiado pragmático para atacar. De hecho, China fue uno de los pocos países que no retiró a seis mil de sus ciudadanos de Ucrania en vísperas de la guerra. Ellos no lo creyeron.

• Todos en Beijing hoy se dan cuenta de que su influencia en Rusia está aumentando. Pero la obsesión de Putin con esta guerra es casi religiosa y sigue siendo el factor decisivo. Los chinos saben que el futuro de Rusia y su régimen, y quizás su supervivencia, depende de la posibilidad de no perder la guerra. También saben que Putin no abandona su enfoque extremista. Así, a pesar de su creciente influencia, los chinos creían que no podían controlar Rusia. Pero también creen que no tienen nada que ganar aliándose con Occidente en su aislamiento.