¿Puntos de la Juventus? Ojalá alguien renuncie a Sports Justice

Roma -“¿Puntos devueltos a la Juventus? Desde un punto de vista legal, no doy opiniones, no tengo conocimientos ni habilidades. Desde el punto de vista deportivo, el campeonato está desvirtuado. Porque si mantienes un arreglo durante tres meses y luego dices “lo siento, el arreglo ha cambiado ahora y podría cambiar nuevamente”, no es bueno. Ojalá alguien de la justicia deportiva tenga el buen gusto de resignarsePorque esto no funcionaEstas son las palabras -en la rueda de prensa- del técnico biancoceleste Maurizio Sarri en la final de la Lazio de TurínEl partido se ganó 1-0 por una granada en el Olimpico. Luego agrega a los micrófonos de Dazn:El arbitraje fue cuestionable, entonces tenemos que aplaudir a los jugadores porque al final lograron no enloquecer demasiado, porque este es un partido que -con este tipo de arbitraje- puede terminar con diez o nueve jugadores. También surgió un poco de tensión por esto: Sentimos un severo castigo. el partido fue duro, nos enseño. Tuvimos la desgracia de bajar y se complicó, pero en espíritu lo logramos. No fuimos precisos sobre cuánto jugamos, pero me gustó el equipo a nivel personal. ¿Turín? Siempre ha sido difícil para nosotros tratar con ellos., lo esperaba así. Tenía muchas expectativas puestas en la segunda parte, de hecho les costó más entrar y salir y tuvimos la oportunidad de hacerlo bien. Lo siento… el equipo lo hizo muy bien a nivel personal y sigamos adelante“.

Anillos Sari y Lazio Turín

“¿Tienes el hisage? Si tuviera que decir todo lo que nos puso nerviosos, un episodio no es suficiente, tenemos que hacer una serie, porque fue Todos los juicios que nos pusieron nerviososvalorando las infracciones, que durante tres minutos fue de un tipo ya los tres minutos fue de otro. Advertencias… Hicieron un reemplazo porque Uno de sus jugadores fue expulsado Y lo notaron ellos mismos desde el banquillo, no desde el árbitro. la meta Venía de una falta lateral que se metía un metro dentro del campo. entonces el castigo de Hisage…¿De qué quieres hablar? espero que lo detengan (Sentencia Gercini, editor)Por qué Este es un fallo que tiene que parar y si no lo paran me preocupo. ¿Lo que faltaba? Tenía la sensación de que éramos un poco menos inteligentes de lo habitual y eso está bien. Tuvimos una semana muy pesada, porque fue larga y queríamos cargar combustible hasta el final de la temporada. El cambio de temperatura de los últimos días nos ha afectado un poco y no llegamos al partido de forma brillante. He visto una mayor cantidad de carreras de calidad.Sarri continúa.

Sarri y Lazio campeones de gol

“Desde el 38′-39′ jugamos con Milinkovic 4-2-3-1 junto a Immobile. No es que esté loco por inventar algo cuando estás en problemas, porque cuando lo haces así, les da a los niños la sensación de que el trabajo es inútil, que no lo es. Luego, por necesidad, lo hicimos en otro rebote de 5 ‘más. ¿Ranking con 15 puntos devuelto a la Juventus? Sabemos muy bien que todavía queda un largo camino por recorrer. Faltaban 8 juegos antes de este y leí la tabla para el día 22 para los chicos. Del 22 al 30 recuperamos 14 puntos en algunos equipos, 16 en otro jugador, 10 puntos en otro equipo, 6 puntos en otro equipo. Esto significa que cualquier cosa puede pasar en 8 juegos. Lo hicimos de manera positiva, pero si pasamos por un período negativo, sucederá de manera negativa. Entonces Hablar de clasificarse para la Champions League antes de que acaben los 8 partidos y decir que es seguro me parece un análisis muy superficial.. Luego tenemos un calendario muy complicado, por lo que no debemos dejar que la derrota nos afecte, también porque me ha gustado que el equipo, a nivel personal, se reinicie y siga adelante.Sarri concluye.





