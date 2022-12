Se juegan mercado, expectativas y fútbol. La Premier League inglesa se reanuda con el Boxing Day | en el extranjero

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ahora se ha trasladado a los archivos. Argentina está de vuelta en la cima del mundo después de 36 años y Lionel Messi ha cimentado cada vez más su nombre en el Olimpo del deporte. pero ahora, Es hora de volver a pensar en el fútbol de todos los días, con el regreso de las Ligas Nacionales. El primero en irseComo siempre, será la Premier League – De la tradición anual – Saldrá a la cancha el 26 de diciembreen el día del boxeo, a Día del boxeo. El origen de este nombre se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en Inglaterra era costumbre dar obsequios o ideas a empleados o clases sociales más desfavorecidas en el Boxing Day, todo ello contenido en cofres – lata, de hecho, en inglés -. con los últimos años El 26 de diciembre comenzó a ser el día en que los mismos trabajadores dedicaron su tiempo al fútboldesafiándose entre sí a nivel amateur y luego, a partir de 1888, tras el nacimiento de la Primera División -la actual Premier League- también a nivel profesional. El primer partido oficial en la historia del fútbol inglésrealmente, Se disputó el mismo día. Día del boxeo Y vea al Sheffield F.C. enfrentarse al Hallam F.C. en 1860 cuando el equipo local triunfó 2-0. Pero por ahora, volvamos a la actualidad.

el programa – El programa del día 17 se dividirá entre los días 26, 27 y 28 de diciembre: El clásico evento del fútbol británico comenzará con partido de almuerzo A las 13.30 horas, el Tottenham, dirigido por Antonio Conte, se enfrentará al Brentford. A continuación, el Crystal Palace jugará en casa ante el Fulham, mientras que el Wolverhampton visitará al Everton. Un desafío interesante también es entre Leicester y Newcastle, mientras que el último partido programado para las 16:00 horas será entre Southampton y Brighton, dirigidos por Roberto De Zerbi. A las 18:30 horas, el Liverpool de Jurgen Klopp saldrá al campo para desafiar al Aston Villa. para cerrar un programa Día del boxeo Habrá líderes del Arsenal: el equipo de Arteta, en el escenario del Emirates Stadium, se enfrentará al West Ham. El día 27 será el turno del Chelsea: 18:30 horas Blues Jugará con el Bournemouth en Stamford Bridge. A las 21:00 horas, para cerrar la jornada, el Manchester United estará en Old Trafford frente al Nottingham Forest. Y la jornada concluye el día 28, cuando el Leeds recibe al Manchester City de Pep Guardiola.

Arsenal en el balón, la guarida de la ciudad – Enfrentado el diecisiete, demos un paso atrás. La clasificación de la Premier League ve al Arsenal por delante de todos los demás, +5 contra el Manchester City. El equipo de Arteta, después de un gran comienzo de temporada -rematado con una sola derrota en sus primeros 14 partidos (3-1 ante el Manchester United en la sexta jornada)-, fue convocado para confirmar su excelente estado de forma. el Arsenal No tienen intención de dejar de volar a gran altura y el mercado, en ese sentido, es prueba de ello. La presión está sobre Adrien Rabiot y Youri Tielemans Finaliza el próximo mes de junio con Juventus y Leicester, respectivamente. Y la búsqueda de un extremo atacante, sobre todo Modric y Asensio – Son los puntos focales a enfocar en el próximo mes de enero. Sin olvidar la renovación de Gabriel Martinelli. El entrenador Guardiola, por su parte, se encuentra en este extraño papel de perseguidor. Acostumbrados a dominar -durante la última década, el City ha ganado seis títulos nacionales-, los hombres de Pep están llamados a demostrar su temple y recuperar esos cinco puntos de su desventaja actual. Las expectativas que deben cumplirse son decididamente altas. De particular importancia es el encuentro del 15 de febrero, el partido de recuperación de la duodécima jornada. El City se alejará de los goles de Erling Haalandel actual máximo goleador con 18 goles, descansaba bien por la ausencia de Noruega en el Mundial y ya había marcado en el empate 3-2 ante el Liverpool en la Carabao Cup. Los ciudadanosde la copa del mundo También encontrarán algunos jugadores clave como Kevin De Bruyne, Bernando Silva y Joao Cancelo. El técnico español es el encargado de apretar los botones adecuados para revitalizar a sus jugadores. Y quién sabe si el millonario mercado de fichajes no dará a los actuales campeones Jud Bellingham y Josko Guardiol.y son los dos nombres más sonados en el mercado de fichajes europeo.

Newcastle sorpresa, Europa a la vista de Three Pigs, Everton: Ascension Mission – la gran sorpresa El comienzo de la temporada, sin duda, Es Eddie Howe del Newcastle United, tercero en la clasificación., en plena zona de Champions League. Tras el complicado año de la temporada pasada y el faraónico mercado de verano, urraca Están llamados a una prueba de fuego. El resurgimiento de la Premier League se centra en un conjunto amateur, cuyo riesgo es escabullirse de la zona europea. AdministraciónPara evitar esta posibilidad, Buscando constantemente refuerzos ofensivos. Los tres principales acusados ​​llevan los nombres de Kodi Gakbo del PSV, Memphis Depay del Barcelona y Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach.. Por ello, Newcastle está llamado a defender sus tierras ante el ascenso de Manchester United, Chelsea y Liverpool Sobre todo, de momento los campeones del torneo están muy por debajo de las expectativas. el diablos Rojos Tendrán que llenar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo Aunque, en los primeros 16 partidos, Ten Hag deja claro que el United ya no necesita al portugués. el Bluesen vez de, Podrán contar con la aportación de David Datro FofanaMolde, el delantero marfileño, está ahora a un paso de mudarse a Stamford Bridge. ¿Pero será suficiente para subir? El torneo por equipos dirigido por Potter está lejos de ser satisfactorio en este momento. El octavo puesto en el ranking es la prueba perfecta de ello. Europa es el objetivo mínimo a alcanzar para los londinenses, que están llamados a revertir cuanto antes la mala racha de sus últimos partidos -en los que fueron derrotados primero por el Brighton y luego por el Arsenal y luego por el Newcastle-. en campo, jürgen klopp Tendrá que dar un giro decisivo a la temporada rojos El mercado puede ayudar. Además de los nombres de Enzo Fernández y Jude Bellingham, el Liverpool quiere contar en enero con Sofiane Amrabat, protagonista del maravilloso Mundial con Marruecos. 40 millones es la cantidad lista para ingresar a las arcas de la Fiorentina. Pero si, al otro lado del Liverpool, hay alguien que puede contar con un mercado de fichajes puntero, la situación dista mucho de ser optimista. Navegando por malas aguas, el Everton está a solo un punto de la zona de descenso, temporalmente ocupado por Nottingham Forest recién promovido. La reinvención de Anthony Gordon domina los pensamientos gerenciales Postre Pero El sueño del mercado de invierno lleva el nombre de Muhammad Qudous, mediocampista ofensivo ghanés de 22 años procedente del Ajax. El mercado de fichajes puede ser sinónimo de nueva vida para muchos clubes o puede ser una gran distracción. Todas las cartas serán reveladas en enero. Hasta ahora, disfrutemos del espectáculo de la liga principal, listos para empezar de nuevo mañana con Día del boxeo.