Agnelli y la Superliga, la cruel venganza del sistema futbolístico

Agnelli, Premier League y UEFA

Por lo tanto, la Juventus todavía espera limitar el daño (pero seguramente habrá alguien), así como los entrenadores, mientras que Andrea Agnelli y los mejores entrenadores cercanos a él solo pueden avanzar de manera antideportiva (y alguien lo piensa seriamente). Pensar mal es pecado, pero -nos enseñó una persona con buena experiencia en estas cosas- también es una forma más rápida de llegar a la verdad, cómo no pensarlo Los problemas de la Juventus con la justicia deportiva no están específicamente relacionados con el odio que Andrea Agnelli ha acumulado durante la última década. Y en particular, a partir de 2021, tras presentar ¿Proyecto de la Premier League? ¿Cómo no asumir cierta complacencia por parte de la alta dirección de la UEFA al ver a su peor enemigo condenado de manera tan cruel por el sistema de justicia deportiva de Italia?