Moto GB, Mugello GB. Resultados de la calificación: pole di Gianantoni, 2 psi

MotoGP es genial, nunca escatimes en sorpresas. Dos novatos en los dos primeros lugaresY el por Gianantoni Para abrir la parrilla de carreras del GP de Mugello junto a Marco Sopa de mariscos; Solo sucedió una vez en el pasado Con Lorenzo y Tousland en Lusail en 2008. Dos pasajeros con dos bicicletas conectadas al satélite pusieron a los oficiales detrás, Sorpresas un día ya lleno de vicisitudes, empezando por el tiempo Lo que llevó a la disrupción de estrategias y predicciones. Primero en el primer cuarto, con Miller fuera, y no poco, en esas condiciones (manchas de humedad por la lluvia caída al inicio de la sesión) en las que el australiano suele dar lecciones de conducción. Luego, el inicio de la Q2 se detuvo treinta segundos después debido a que Márquez se estrelló en la segunda curva (bicicleta en llamas, aceite en la pista, pero piloto intacto). Bajo un cielo amenazante lleno de lluvia, algunas gotas caían aquí y allá, el arreglo se anuló. Ante ellos están “aquellos a quienes nadie esperaba”, o mejor dicho, “aquellos que están aquí para experimentar”. Estos dos, Diggia y Bez, dieron una pequeña y dolorosa lección al orgullo de los grandes, que lucharon más de lo debido. Quizá con otras circunstancias hubiera sido diferente, pero que así sea, ellos están para celebrar, 46 años en 2 años (un número mágico hoy), Marco y Fabio (“Siempre he sido fuerte en Mugello, esperaba una buena calificación, definitivamente no un trampolín. Una locura”). y entonces Luca MariniY la otra sorpresa y una Confirmación para Ducati, que ha puesto cinco motos por delante. En carrera no será fácil afirmarse, Zarco partía en segunda fila con el cuarto mejor tiempo junto a Bagnaia quinto. Quartararo cierra la segunda fila con el sexto mejor tiempo, con una Yamaha muy deslucida (la impresión de que siempre le pone un parche es fuerte).

Decepcionado: Alex Espargaró y Bastianini

Para abrir las filas de los frustrados allí en su lugar Alex EspargaróQuién dominó los ensayos hasta el momento decisivo: El capitán Aprilia no cosecha lo que sembró desde el viernes, como hizo Bastianini Quien tuvo que conformarse con el quinto grado (su décimo). Enea también se había caído por la mañana luchando contra las dificultades que le presentaba el último tramo de pista, que todavía le resulta un poco complicado. Pero al ritmo de carrera la Rumanía está ahí, cómo Bajnaya (Esperando una carrera en seco). Estadísticamente, sigue siendo uno Jornada histórica para la Fábrica de Motos de Bolonia e Italia Con cuatro italianos entre los cuatro primeros, esto es un récord, al igual que los cinco Desmosedici en las mismas posiciones. Dominio italiano que de confirmarse en carrera…