Transfer Market Verona: el entrenador Theodore se va, Cioffi listo para reemplazarlo

las palabras

–

“Una decisión difícil – explica el propio Tudor – porque encontré en Verona un ambiente de trabajo y un grupo de jugadores y hombres maravillosos que me permitieron expresarme lo mejor posible y crear una armonía provechosa con el club, gracias a la cual obtuvimos resultados excepcionales. .” Después de eso, ocurrió un pequeño error: “Lo pensé mucho tiempo, hablando con el presidente, quien agradeció su franqueza y transparencia al explicar los programas para la próxima temporada, pero ambos coincidimos en que no tener todas las condiciones tendría ayudó a continuar el viaje juntos. En vista de esto, era correcto que nos separáramos”. Por último, el croata extiende su agradecimiento a la afición y al club, agradecido por la experiencia sin duda positiva: “Un afectuoso saludo a Verona, donde me lo pasé muy bien, un abrazo a la afición que me mandó cariño, calor y boca grande. Buena suerte a Hellas Verona para un futuro satisfactorio”. El presidente Maurizio City corresponde y agradece al “Sr. Theodore por el excelente trabajo que ha realizado y le desea todas las satisfacciones profesionales para continuar su carrera”.