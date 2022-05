Claridad esperada en el frente corporativo

Maldini y Massara conocieron al padre y agente del jugador nacido en 1999, pero actualmente el club está parado

“Alerta de Mercado” lanzada por paolo maldini Empieza a ser tangible en casa Milán. distancia Newcastle ataque Putman, otro objetivo de los rossoneri, tan cerca de fichar por el Milán, corre el riesgo de desvanecerse por falta de claridad en el frente de la empresa. Según el sitio web de Gazzetta dello sportEn realidad, el miércoles pasado Maldini y Masara Estaban reuniéndose con el padre y un agente. noah langcentrocampista ofensivo zodíaco Nacido en 1999, habían llegado a un acuerdo económico con el jugador sobre la base de un período de cinco años, pero aún no estaba claro quién aceptaría las compras, por lo que en el camino de Aldo Rossi lleva tiempo.

El perfil del jugador, que ha marcado 8 goles esta temporada y ha dado 12 asistencias en la liga belga, es considerado ideal para el partido del Pioli por los técnicos rossoneri porque puede jugar en las tres posiciones detrás del corazón del delantero (normalmente un extremo en segunda posición ). Cierto pero lo sabe afrontar, y en la reunión del miércoles, la segunda después de la de febrero, le habrían ofrecido un puesto de mediocentro ofensivo).

Lange tendría toda la intención de mudarse a Milán, y ya fue posible encontrar el acuerdo económico así como el costo del pasaje, 22 millones Con la posibilidad de un pequeño descuento, esto no se consideraría un problema, pero el trato aún no se pudo completar: Maldini y Massara están a punto de vencer, el club está en el limbo y el estado de la empresa debe abrirse rápidamente para no corre el riesgo de quemarse en el mercado en el momento más importante.



