Problemas en el Tribunal Supremo – Corriere.et

El juez Thomas reconoció ayer por primera vez algunas de estas transacciones, después de obtenerlas 90 días adicionales para presentar estados financieros Que los magistrados de la Corte Suprema tengan que anunciar esto todos los años. Confirmó que en 2022 había volado en aviones Crewe en tres ocasiones: dos veces a Dallas para conferencias (en mayo, dijo que eligió el avión privado debido a los riesgos para su seguridad asociados con las revelaciones de que un tribunal se estaba preparando para revocar la ley). ). Fallo sobre el aborto Roe v. Vadear) y otro para ir de vacaciones con su esposa, Jenny, una activista conservadora, al resort del empresario en el estado de Nueva York. Pero se defendió explicando que le dijeron que esos viajes no tuvieron éxito. “Excepciones en materia de hospitalidad” El cual no necesitaba ser declarado y que la conferencia judicial, que define las reglas morales, no precisó que debía incluirse hasta el mes de marzo. ProPúblicaEstos no son casos aislados, dice la organización de periodismo de investigación sin fines de lucro que fue la primera en informar sobre las filtraciones, sino una forma de vida: al menos. 38 vacaciones, 24 tours privados y ocho paseos en helicóptero, además de doce entradas VIP Para el acceso a eventos deportivos, que Thomas ha recibido a lo largo de los años, sin revelarlo, de cuatro multimillonarios, incluidos unos 100.000 dólares estimados en tasas de matrícula, Crowe pagó entre 2006 y 2008 por un bisnieto a quien un juez crió como a un hijo.