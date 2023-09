Impactante vídeo: una mujer afroamericana embarazada fue asesinada por la policía en Ohio – Corriere.it

Sucedió el 24 de agosto y no fue hasta el viernes que se difundió el video de otro caso en el que un ciudadano negro fue asesinado por la policía. Los abogados de la familia de la víctima objetaron la demora, motivados por la necesidad de las autoridades de procesar las imágenes y redactar algunas partes para cumplir con la ley estatal. Las fotos son las tomadas por cámara corporalLa pequeña cámara de vídeo suele estar montada en el pecho de los agentes. La secuencia es impactante. Desde el punto de vista del tirador..

Después del disparo, que se escucha en el vídeo pero no se muestra, el coche continúa avanzando unos quince metros. Los agentes la persiguen a pie hasta Lexus no llega a la acera, luego se estrelló contra la pared de ladrillos del supermercado. La puerta no se abría y uno de los policías rompió la ventana. Por casualidad llega el médico que estaba allí, pero la ayuda es inútil.