Bielorrusia, entre los inmigrantes de la “guerra híbrida” coreando “Europa, Europa” – Corriere.it

de Andrea Nicastro

Las embajadas bielorrusas ofrecen visados ​​de turista a los países más pobres para aquellos que estén dispuestos a pagar 12.000 euros por unas vacaciones falsas: básicamente, Lukashenko se comporta como traficantes de personas.

Quien nos envió

Bialystol (Polonia): tres horas a partir de la una Capital europeaA lo largo de una carretera recta y transitada, al menos dos mil personas residen cerca del borde de alambre de púas. Tienen menos carpas y menos sacos de dormir. Duermen en el suelo, junto a la leña sin calefacción porque el aire aquí ya está bajo cero, quitando el calor y se desliza en sus chaquetas como una cuchilla. Al menos cinco personas ya murieron congeladas la semana pasada. Es posible que otros no se despierten. Entre ellos hay niños de dos y tres años. Después de ambos lados del alambre de púas Entre Bielorrusia y Polonia, Esto es increíble emergencia humanitaria Se trata como una operación militar. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki habla de un “nuevo tipo de ataque”, con Usando a los migrantes como armas. El portavoz de la Comisión de Bruselas denuncia “tácticas de gángster”, de Guerra híbrida. Lukashenko no es menos: “No quiero un enfrentamiento armado, pero no me rendiré”.