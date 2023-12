Afuera se oyen disparos de ametralladora – Corriere.it

a lorenzo cremonesi

Uno de los enlaces utilizados en el ataque del 7 de octubre. La entrada está a menos de 500 metros de la frontera y la red se bifurca hasta el hospital Al-Shifa. Ejército israelí: los milicianos aún podrían intentar utilizarlo

De nuestro corresponsal Franja de Gaza – 7:30 am: entramos desdeBarrera de Erez Es el punto más al norte del sector. Incluso los israelíes suelen llamarlo inglés, como si fuera otro planeta.

El lugar que los palestinos siempre han odiadoAquí, desde la primera Intifada en 1987, las barreras, los dispositivos de control electrónico, los muros y las alambradas de púas han aumentado gradualmente.. Incluso los soldados que lo dirigían lo sabían, ya que cada mañana tenían que filtrar a los trabajadores móviles, determinar si los pases de quienes iban a hospitales israelíes o al extranjero para recibir tratamiento eran válidos o no, y facilitar la reunificación de los residentes locales con sus familias en Cisjordania, o privarlas y devolverlas a prisión abierta sin apelación.

Hoy es el camino a seguir para afrontar las consecuencias de la horrible violencia cometida por Hamás el 7 de octubre. Consideraron que los terroristas eligieron deliberadamente matar y destruir a quienes querían ayudarlos aquí, y hoy están pagando las consecuencias. Hay que destruir a Hamás y no tenemos otra alternativa. Nos lo dicen los portavoces militares israelíes.

¿Realmente creen eso? Tal vez los soldados y los oficiales de reserva tal vez un poco menos. Saben también que la realidad era y sigue siendo más compleja. Pero nosotros – Somos unos quince de la prensa extranjera. – Neguemos con la cabeza, cambiemos de tema, no tiene sentido discutir: nadie quiere estropear la visita al campo de batalla dentro de Gaza. Y sobre todo, al túnel gigante que fue descubierto hace unos días a unos cientos de metros de aquí.

Ciertamente no somos los primeros periodistas que informan sobre las violaciones causadas por Hamás con granadas de mano y excavadoras. Pero cada vez es diferente: hace dos días, el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás estimó que esto Los muertos A la luz del bombardeo israelí, tendrán que superó los 21.000Los heridos serán aproximadamente 55.000 ¿Qué opinan nuestros amigos? Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos. Estamos haciendo todo lo posible para evitar víctimas colaterales entre la población y no debemos olvidar que entre los muertos también hay terroristas que fueron asesinados con armas en la mano. Calculamos que más de 8.000 combatientes de Hamás murieron en la batalla.. La proporción podría ser de un terrorista eliminado por cada uno o dos civiles, dice Olivier Ravovic, un coronel de reserva de 61 años que todavía trabajaba con los portavoces hace dos décadas.

A medida que nos acerquemos al agujero que da acceso al túnel, estaremos a menos de 500 metros del muro fronterizo con territorio israelí. Los sonidos de los drones se escuchan constantemente en el cielo. Y las explosiones hacia el campo de refugiados de Jabalia, a dos o tres kilómetros de distancia, en línea recta. Pero te deja asombrado. La pura verdad es que los israelíes aún no tienen el control totalNo sólo para el sector en su conjunto, sino ni siquiera para estas zonas que hace semanas declararon liberadas y seguras. Escuchan a quienes nos rodean Largas ráfagas de fuego de armas pequeñas Patrullas y ametralladoras pesadas montadas en tanques dispararon .







Hoy se siente como uno Enorme cantera al aire libreY arena y escombros en lugar de huertos, donde el terreno ha sido arrasado por los efectos de los camiones cisterna. En la intención del gobierno de Netanyahu, podría formar parte de la vasta zona de amortiguamiento que, tras el fin de Hamás, pretende ser una guarnición para garantizar la seguridad de los kibutzim israelíes y de las localidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza. Nunca podremos correr más riesgos después de la masacre del 7 de octubre. Nuestro país nos pide que hagamos esto. Los soldados dicen que la gente no regresará a sus hogares si toda la zona no es completamente segura. No vemos ni un solo civil palestino aquí. Incluso si nos encontramos con él, se nos prohibirá conocerlo.