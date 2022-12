Cristiano Ronaldo llora tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial – Corriere.it

De salvatore regio

Las lágrimas de CR7 al final de la derrota en cuartos de final en Qatar pueden haber marcado el final de un ciclo. Fue su quinta participación en el Mundial

Las lágrimas unen a muchos héroes: Recién ocurrió el viernes 9 de diciembre, también con Neymar. Aunque Bale lo animó, no sabía si seguiría o no con Brasil. Por otro lado, Cristiano Ronaldo puede haber llegado al final de la racha. Y mal 2022 para él. Para entender por dónde empezar de nuevo. Si estas en Europa a cazar campeones VI en una marcha para no repetir O de Arabia Saudita muy rica. mientras es amargo rival de messi Todavía está trabajando en Qatar. Pequeño consuelo para CR7 en un récord: 196 partidos con la selección, como el kuwaití Bader Al-Mutawa.