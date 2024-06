Predicciones para todos los signos del zodíaco.

Torre Paulo Fox A Radio Leche y Miel Para hoy y mañana, 20 de junio de 2024: Aquí están todas las previsiones, tick a tick.

Aries: Si hay algunas complicaciones menores es porque estás luchando por conseguir algo más. Estoy cansado de hacer siempre las mismas cosas. Durante el día te sientes perturbado y decides revolucionar todo durante este período. Hay tensiones planetarias que disminuirán a partir de julio. Habrá algunos beneficios en las próximas semanas.

toro: Si nace un nuevo amor, no tienes que decir que no. Julio es un mes que pondrá a prueba las relaciones. A partir del día 11, Venus realizará un tránsito específico. Hoy, la luna está en el lado opuesto por la mañana, Tauro debe revisar algunas cuentas. En el lugar de trabajo no podrás lograr mucho. Júpiter ha salido del signo e iluminado los rincones oscuros de tu vida. Manténgase alejado de personas y situaciones que le hayan creado situaciones desagradables en el pasado. Reconstruir no es fácil, pero con nueva luz todo es posible.

mellizos: La fuerza, el coraje y la buena intuición se nutren con Júpiter en el signo. Algunas personas pueden ser cercanas a ti, como Acuario y Libra. Con estos signos podrás vivir momentos de sana locura. También te llevas bien con el signo de Leo, con quien pueden surgir conflictos. Tendrás la oportunidad de hacerte valer, pero no te enfades si algo se retrasa, por ejemplo una respuesta.

cáncer: Este es un cielo importante, tienes muchos planetas en el cielo como Venus y Mercurio. En este período quieres ver todo lo logrado hasta ahora, intentar hacerlo mejor, pero sobre todo estar cerca de las personas que más quieres. Incluso después de una ruptura, puedes encontrar una nueva llama. También habrá nuevas confirmaciones en el trabajo.

León: Le encanta ganar todos los desafíos. Por supuesto, esto no siempre es posible, pero si sufres una pequeña derrota, podrás compensarla muy pronto. A partir del otoño, las cosas mejorarán. Quizás necesitemos trabajar en un proyecto que por el momento es sólo un borrador.

bakr: Tienes ideas más claras sobre el futuro. La primera tormenta de junio ha pasado y ya tienes grandes ideas para la primera semana de julio. Hay que dejar a la persona que no entiende lo importante que es tu presencia en su caldo. Sólo así podrás conseguir un poco de satisfacción por el momento.

Horóscopos de Paulo Fox para hoy y mañana 20 de junio: de Libra a Piscis

balance: Las relaciones que han terminado en los últimos meses no se reconfiguran. La segunda parte de junio será un poco pesada, tanto a nivel laboral como anímico. Actualmente estás atravesando una importante reforma en tu vida que también puede estar relacionada con el amor.

el Escorpion: Estos días superarás mucha confusión. A finales de junio será posible llegar a un acuerdo. Ahora Escorpio estará activo, sobre todo los jóvenes se recuperarán y es posible que también encuentren a la persona adecuada en los próximos días.

Sagitario:Debes recuperar la fuerza física. Las numerosas oposiciones planetarias de este mes han creado muchas confusiones, también desde el punto de vista psicológico. También debemos recuperar un poco de confianza en el amor, quizás sin que sea culpa de nuestra pareja debido a los acontecimientos que nos rodean. Tampoco descuides la fuerza física.

Capricornio: La paciencia y el tiempo son importantes en tu vida en este momento. No debes tomar decisiones precipitadas, se te ha acabado la paciencia. Los signos opuestos pueden llevarte a no tolerar más. Cálmate, mantén la calma y no inicies una discusión a menos que alguien te provoque.

Acuario: Júpiter ya no está en tu contra y hay muchas ganas de partir y viajar. Quienes tienen la pareja adecuada son los afortunados. Las nuevas iniciativas deben lanzarse a finales de junio. En cambio, aquellos que tienen una pareja un poco enfadada se quejarán.

PezComienza una etapa importante. La primera parte de junio fue muy difícil, pero era preferible viajar. Los solteros que se vayan de vacaciones entre finales de junio y julio obtendrán algo extra. El fin de semana también tendrás buenas visiones. (Aquí para descubrir las novedades de todos los signos del zodiaco para este verano 2024).