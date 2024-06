Francesco Ciofalo en el hospital, Drusilla Gucci: “No estaba claro”

Un mensaje de advertencia y luego silencio: “Qué desastre, ya no veo bien”. Francesco Chiofalo En estas horas mantiene en vilo a sus numerosos fans (solo en Instagram tiene 1,7 millones de seguidores), quienes esperan conocer el estado de salud del influencer tras la enfermedad que sufrió ayer por la mañana, cuando fue trasladado al hospital. ambulancia En el hospital por razones que aún no están claras, pero que pueden atribuirse aCirujía de ojo A lo que se sometió hace unas semanas. Sin embargo, no son sólo los simples fans de Chiofalo los que esperan actualizaciones. Drusilla GucciSu novia, quien a su vez A tientas en la oscuridad Sin conocer el estado de salud de su pareja.









Cómo actualizar Francesco Chiofalo y Drusilla Gucci

La heredera del grupo Gucci y exconcursante de Celebrity Island 2021, está vinculada sentimentalmente con Francesco Ciofalo desde 2021 y desde entonces su relación ha seguido teniendo altibajos. Este último fue noticia el pasado mes de abril por su decisión de pasar por el quirófano. Un procedimiento delicado (y muy caro) para cambiar el color de ojosLuego sus iris, normalmente marrones, se volvieron azul claro. Chiofalo dijo después que estaba muy contento con el resultado de la operación, pero que se había sentido mal unas horas antes y con una serie de stories publicadas en Instagram contó en directo su viaje en la ambulancia hasta el hospital. El ex concursante de La Pupa e il Secchione, que en el pasado también apareció en Canale 5 isla de la tentación, No brindó mayores detalles sobre los motivos que lo llevaron a ser internado en el hospital, ni tampoco brindó a sus fans actualizaciones sobre su estado de salud luego de que los médicos lo intervinieran. Se conformó con grabar todo en una serie de clips en los que fue intervenido. apareció. Dice frases molestas a los rescatistas.: “Quiero tirarme, estoy tan nerviosa, agitada. Qué desastre, carajo, no puedo ni ver bien…”.. Una situación inquietante y poco clara motivó la intervención de su amiga Drusilla Gucci, quien reapareció esta tarde en las redes sociales diciendo que… Molesto y confundido Respecto a la naturaleza del problema de salud que sufrió Francesco, quien sufrió un tumor cerebral en 2019: