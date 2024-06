“Michaela Ramazzotti, una mujer muy importante para mí, solucionaremos este incidente”.

Paolo Verzi Rompe el silencio. Y sobre pelear con Michaela Ramazzotti En un restaurante de Roma, en la calle Aventino, explica: “Sólo quiero, en esta dolorosa situación, repetir que ella era una mujer muy importante para mí, madre de dos de mis hijos y una actriz de extraordinario talento. la heroína de la novela. Una de las películas que me encantó mucho. “Estoy seguro de que todos encontraremos una manera de resolver este incidente”.

El directivo dice que no quiere “hacer ningún comunicado y defiendo el derecho a la privacidad de toda mi familia”. “Nunca he hablado de asuntos privados en mi vida profesional y no quiero empezar ahora”, afirmó la abogada Grazia Vuolo, tras la noticia publicada por el periódico Messaggero sobre una disputa en un restaurante rumano que obligó a los propietarios. llamar a la policía y luego a una ambulancia para rescatar a la hija de Verzi.

Verzi Ramazzotti cuestiona lo sucedido

Sobre las 22.00 horas de este lunes, la actriz se encontraba cenando con su nueva pareja, el entrenador personal Palito, y su hija de once años. Los tres estaban sentados en un lugar apartado frente al restaurante de Viale Aventino cuando el director pasó por allí con su hija mayor de su anterior matrimonio y el hijo de 14 años de la ex pareja. La mecha se ha encendido en unos segundos entre los cónyuges que están en proceso de separación y la discusión estará relacionada con el inminente divorcio.

En apenas unos compases, la nota se hizo cada vez más fuerte. Por tanto, el entrenador personal intervendría en favor de su pareja, tensando aún más la situación. Durante más de veinte minutos, la pareja permaneció enojada mientras otros clientes se alejaban del restaurante y el dueño intentaba, sin éxito, devolver la paz a la familia. Sólo cuando llegaron la policía y los padres de la actriz el tono se calmó.

