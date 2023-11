Posible alineación del AC Milan y Borussia Dortmund: Pioli vuelve a encontrar grandes nombres

Empecemos con ellos La formación esperada del Milán y el Borussia Dortmund. Los rossoneri vuelven a encontrar importantes dos grandes nombres: Olivier Giroud (Sancionado en la Liga italiana por dos partidos) debido al ataque y Rubén Loftus-Cheek en la línea media (Aunque todavía no está en su mejor momento). el Milán No recuperarse Liao. En el espacio de la línea media de Crónica con Moisés no calificado. En la delantera estarán para apoyar a Ole. Pulisic y Chukwueze. recordamos que Camarda No se puede convocar porque no está en las listas Liga de Campeones.