Phantom Blade Zero, vivimos la primera acción de S-GAME

La frase: “No hay que juzgar un libro por su portada” se suele utilizar para referirse a tesoros escondidos que ojos menos atentos o más sesgados pueden no notar. Una característica curiosa del mundo de los videojuegos es que este principio a menudo se puede aplicar de manera contraria: en un mundo lleno de clips de infografía y presentaciones cada vez más artificiales, es muy fácil caer en algún tipo de “juego”. Catfish” fue creado con el único propósito de satisfacer la vista de los entusiastas. La buena noticia es que finalmente podemos decir con certeza que Phantom Blade Zero, el título de acción que debutó en los escenarios de State of Play, no forma parte en absoluto de esta segunda categoría.

Desarrollado por el estudio chino S-GAME, que alguna vez fue un pequeño “desarrollador en solitario” asociado con una trayectoria que ciertamente no era emocionante, este proyecto parecía a medio camino entre el Sekiro de FromSoftware y un espíritu más dedicado al trabajo, que encontré el principal. razón de ser… En esa inspiración japonesa que últimamente está cerca de ser omnipresente. Con motivo de las jornadas de juego en el Summer Games Festival Fuimos invitados por los jugadores de S-GAME a probar el Phantom Blade Zeroun título que aún atraviesa una fase bastante difícil de su juventud, pero que es capaz de transmitir todo su potencial excepcional desde el primer impacto.