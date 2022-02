Project Spartacus será como “Nintendo Switch Online, pero mejor”, para Insiders – Nerd4.life

En un nuevo video publicado en YouTube, el informante Nate Hate habló al respecto. proyecto espartacoel nuevo Servicio de suscripción de SonyReveló supuestos nuevos detalles sobre lo que presentará y describirá cómo Similar a “Nintendo Switch Online”.pero mejor.”

Endeader afirma que Spartacus integrará PlayStation Now con PlayStation Plus, con la capacidad de jugar un enorme catálogo de glorias antiguas para PS1, PS2, PS3 y PSP tanto en PS5 como en PS4.

Por tanto, en su opinión, el servicio se parecerá más conceptualmente a Nintendo Switch Online de la compañía Big N que a Xbox Game Pass, dado que, entre otras cosas, No verás juegos en 3D como God of War Ragnarok agregados en el lanzamiento. Nate the Hate espera el anuncio oficial de Sony después de que termine el año fiscal en curso, entre abril y junio.



logotipo de la estación de juegos

Deep Throat también afirma que estará disponible en el lanzamiento de Project Spartacus 100 juegos de PS1PS2 y PSP llegarán a fines de 2022. De cualquier manera, aparentemente será posible descargar títulos a su consola. Por el contrario, más adelante se añadirán una serie de juegos de PS3 que solo estarán disponibles en streaming, al menos inicialmente. Por el momento, el informante no está seguro, pero según algunas de sus fuentes, también será posible comprar juegos “antiguos” por separado. Sin embargo, no hay información sobre la posible integración de los premios para los juegos de PS1, PSP y PS2.

También según Nate the Hate, ProjectSpartacus estará inicialmente disponible en los 19 países donde PlayStation Now está disponible actualmente, luego tambien italiaSony planea expandir el servicio y trasladarlo a otros países en una fecha posterior.

Mucha información interesante, pero sin ninguna confirmación oficial. Los rumores de un nuevo servicio de suscripción de Sony son cada vez más convincentes y definitivamente hay algo que cocinar, pero estamos esperando las noticias oficiales.

Siguiendo con el tema de los rumores, según Jeff Grob, hay una mayor adquisición de Bungie en el horizonte y podría ser Capcom.