DUCHA FRÍA DE GMAIL: Esta función que todos usan se eliminará en unos días

Google Es sin duda uno de los gigantes más importantes Del siglo XXI (Especialmente en relación con TI, la Web e Internet). A lo largo de los años, la Gran G ha producido toda una serie de servicios, así como productos, que han sido utilizados por un gran número de personas: en este sentido, basta pensar A Chrome O también A Google Píxel (Smartphones que han llegado a las versiones 7a, 8 y 8 Pro que puedes comprar por muy poco De Vodafone). No sólo eso, también existen diversos servicios que se utilizan en la vida diaria para comunicarse o trabajar: entre ellos tenemos gmailque supuso la pérdida de una función importante que existía desde hacía mucho tiempo.

También llegan cambios a la aplicación Mensajes de Google

Recientemente hablamos aquí en Player sobre la aplicación del mismo nombre. “Mensajes”: Permite recibir y enviar mensajes SMS, y está presente en todos los dispositivos que tienen el sistema operativo en su interior Androide (que en realidad es propiedad de Google). Pero al mismo tiempo también están disponibles dentro del mismo otras aplicaciones que son: Gmail, YouTube, YouTube Music, Drive, Google TV, Noticias, Google One, Wallet, Archivos, Mapas, Podcasts, Keep Notes, Calendario, Meet, Inicio, Contactos.

Volviendo a la aplicación “Mensajes”, se anunció recientemente La capacidad de modificar mensajes dentro de la aplicación antes mencionada., siempre que esto se haga a más tardar 30 minutos después del envío. Esta función, que ya existe en Telegram y WhatsApp, sólo se puede utilizar para los llamados RC(Servicios de comunicación ricos): Una versión avanzada y más interactiva de SMS. En cualquier caso, para poder utilizar esta función -que no se sabe cuándo se introducirá- tendrás que, en primer lugar, activarla y, en segundo lugar, Toca el mensaje en cuestión hasta que aparezca el icono de lápiz..

Para concluir te recordamos que si no quieres utilizar ninguna de estas aplicaciones No puedes desinstalarlos, pero sí desactivarlos. Siga los pasos de la siguiente lista:

Abra la aplicación Configuración del teléfono.

Toca “Aplicaciones”, luego “Todas las aplicaciones” y finalmente la aplicación que deseas desactivar.

En la parte superior, toque la opción “Desactivar”.

Adiós a la vista simplificada HTML de Gmail

En 2024, tras un anuncio realizado por Google en septiembre de 2023, una de las funciones históricas se eliminará oficialmente. Desde Gmail: Estamos hablando acerca de Desde una simple vista HTMLque resulta ser demasiado cuando la conexión es inestable o cuando se puede alcanzar el máximo Era 3G normal. Lo más probable es que sea reemplazada por una visualización más simple y con mayor capacidad de respuesta, pero es completamente inconsistente con la visualización antes mencionada que, además, permitiría Para realizar muchas más acciones además de ver correos electrónicos.

Así que no, ten la seguridad: gmail No cerrará sus puertas, dado que algunos informaron esta noticia completamente falsa e inexacta.. Por otro lado, la aplicación de Google tiene una base de usuarios. Esto equivale a 1.800 millones de personas en todo el mundo (datos actualizados hasta 2024) y no hay condiciones para su cierre. Era un paso sencillo, mejorar la aplicación y sustituir una función cada vez más obsoleta aunque seguía siendo útil.