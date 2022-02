Ecosistema Google, tra le novit di febbraio migliorie per giochi e sicurezza

Da qualche tempo a mountain View hanno sdoppiato il processo in due filoni, consentendo che questi due elementi potessero essere aggiornati indipendentemente dalle patch mensili, probabilmente anche per ovviare alla lentezza (o alla mancanza, en alcuni casi) del apoyo di alcuni produttori. Così Play Store, Play Services y otros componentes si arricchiscono di correzioni utili a incrementare la sicurezza e di novità funzionali anche a febrero . Ecco l’elenco delle modiche comunicate da Google.

Per keepe sicuro un dispositivo Android non bastano le sole parche che Google rilascia puntualmente ogni mese – quelle di febbraio, peraltro, sono già in arrivo, o già arrivate nel caso di alcuni Samsung . È necessario che anche altri elementi centrali nell’ecosistema Google siano aggiornati regolarmente, ven l’app del Play Store oi Google Play Services.

NOVIT DI FEBRERO 2021 POR L’ECOSISTEMA GOOGLE

INSTALAR GLI AGGIORNAMENTI

No c’è alcuna procedimiento manuale d’installazione perché, come spiega Google sulle pagine del supporto, gli aggiornamenti di sistema vengono installati automaticamente per impostazione predefinita. L’utente può modicare le preferenze per gli aggiornamenti automatici tramite:

Impostazioni

Google

otro (gusto con i tre pallini impilati en verticale)

Aggiornamenti dei servizi di system

Google ricorda che disattivando gli aggiornamenti dei servizi di system “non vengono disattivati ​​gli aggiornamenti da fonti non Google, ad esempio di un produttore di dispositivi o un operatore, oppure gli aggiornamenti delle tue app tramite le impostazioni del Play Store”. Inoltre viene specificato che Google può aggiornare i servizi di system anche con gli aggiornare automatici disativati per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge”.