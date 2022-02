Fecha y hora del nuevo evento de PS5 y PS4, centrado en Gran Turismo 7 – Nerd4.life

Sony anunció oficialmente un nuevo lanzamiento condición de juego Con novedades sobre los reproductores de PS5 y PS4. la fecha ha sido fijada 2 de febrero de 2022, con una presentación dedicada a Gran turismo 7El nuevo capítulo de la serie Polyphony Digital llegará a principios de marzo.

El estado de reproducción comenzará desde A partir de las 23:00 horas en italiano el miércoles 2 de febrero, puedes seguir la transmisión en vivo en los canales de PlayStation de Contracción nerviosa mi Youtube. Está claro que Multiplayer.it seguirá la acción en directo por Twitch, así que os esperamos.

Según un anuncio de Sony en el blog de PlayStation, el nuevo State of Play presentará “Beyond 30 minutos de metraje de Gran Turismo 7 en PS5 detalles sobre la dinámica del juego.



condición de juego

Según Sony, podemos esperar que State of Play en febrero de 2022 se centre por completo en Gran Turismo 7 y posiblemente No habrá espacio para anuncios relacionados con otros juegos. (Por ejemplo, Hogwarts Legacy parece ser uno de los más famosos), así como detalles sobre PlayStation VR2 o información sobre Spartacus, el nuevo servicio de suscripción que podría integrar PlayStation Plus y Now.

En cualquier caso, no deben descartarse de antemano sorpresas en este sentido. No tendremos que esperar mucho para saberlo con seguridad, dado que, como comentábamos al principio, la fecha con State of Play está fijada para las 23:00 horas del miércoles 2 de febrero. También te recordamos que Gran Turismo 7 estará disponible en exclusiva para PS5 y PS4 a partir del 4 de marzo de 2022.