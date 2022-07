Pague el depósito pero no será propietario de la villa en Forte dei Marmi

Ya se han pagado medio millón de depósitos y las negociaciones se completarán a finales de verano. Andrea, ex entrenador de la Juventus Berlow Por fin tendrá en sus manos las llaves de la maravillosa villa Fuerte dei MarmiJusto lo que quería desde hace meses. Un sueño que casi se hizo realidad, pero que de repente y amargamente se hizo añicos. Por ahora. Sí, porque cuando el juzgado civil Lucas Con la orden de apoderarse de la propiedad, el campeón mundial de 2006, ahora entrenador en Turquía, no pudo evitar darse por vencido. Lo que no sabía Pirlo era que el dueño de la casa, un oligarca ruso, considerado entre otros muy cercano a Putin, se había visto involucrado tiempo atrás en un pleito con la agencia inmobiliaria a través de la cual había comprado previamente la propiedad.

Caos

montaje de la villa Versilia, al que aspira el exfutbolista, forma parte de un conjunto residencial formado por dos viviendas de lujo comunicadas. Y aunque aún no se ha decidido nada, el atleta de Brescia se ha preocupado de que el segundo pueda adquirirse más adelante. Por otro lado, ya se había enamorado del primero hace unos meses, nada más salir al mercado. 30 de mayo último pago Fianza 500 mil euros Se había comprometido a pagar la factura (2,6 millones de euros) antes del 31 de agosto. Solo entonces la casa de sus sueños, en uno de los lugares de vacaciones más populares de Italia, será sin duda su hogar. Más tarde, podría considerar la opción de obtener la otra opción también. Todo el complejo inmobiliario fue comprado por el empresario ruso en 2020, tras dos años de observación y negociaciones. Un periodo en el que volvió, a través de la agencia Forte dei Marmi a la que se encomendó -especializada en la venta de viviendas de lujo- para visitarla al menos en tres o cuatro ocasiones. Finalmente, pagó un total de 7,2 millones y se convirtió en propietario de dos prestigiosas villas.

el caso

A partir de aquí también surgieron problemas legales que llevaron a Pirlo a ser apartado de la villa de sus sueños. Según lo que reconstruyó el abogado Tommaso Bartocelli, que ayuda a la agencia inmobiliaria, de hecho el oligarca no pudo familiarizarse con el servicio de mediación de la misma agencia, cifra que corresponde a unos 250 mil euros. Por lo tanto, el abogado presentó una demanda civil en su contra y el tira y afloja legal continúa. Con el inicio del conflicto entre Rusia Y las sanciones de Ucrania y la Unión Europea contra la oligarquía, el empresario iba a decidir venderlo todo. Deshágase de los activos antes de que caigan bajo custodia. Es por eso que la villa vuelve a estar disponible, Pirlo se enamora del complejo y rápidamente inicia negociaciones para tomar posesión de él. Pero cuando los agentes inmobiliarios en una disputa con el propietario actual se enteraron de que las villas estaban en venta, tomaron la decisión de protegerse. Si la venta se completa el 31 de agosto, la agencia no podrá cobrar el crédito aunque gane el caso. Por lo que el abogado Bertuccilli pidió la confiscación de la propiedad, y así lo ordenó el juez de lo civil de Lucca, Michele Fornassiari, el pasado miércoles. Las dos villas fueron incautadas y el caso de la villa deseado por el ex entrenador de la Juventus se detuvo abruptamente. Eso sí, queda abierta la posibilidad de comprarlo en el futuro, una vez desbloqueada la modalidad. Pero por ahora, el trato está cerrado y si Andrea Pirlo se queda con la idea de convertirse en propietario de una casa, es posible que tenga que esperar mucho hasta ahora.