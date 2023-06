Nuevos avances sobre quiénes serán, cuándo y por qué importe sufrió la decimotercera subida en diciembre de este año

¿Cuáles son las novedades sobre quién será, cuándo y cuánto aumentará el 13° aumento del gobierno de Meloni en diciembre? Este diciembre, como todos los años, los empleados se preparan para recibir el pago del 13° mes como aguinaldo. Esta es una bonificación adicional que se paga a los empleados todos los años, pero está a punto de ser aún mayor este año. Casi para todos.

Quién obtendrá el aumento salarial número 13 y cuánto en diciembre con el recorte de la cuña fiscal de 2023

Cuándo y cómo puede aumentar el trece de diciembre con los nuevos recortes de impuestos

trece de diciembre para que los empleados se preparen para el cambio y se Mayor por la reducción de la cuña fiscal establecida por la Ley de Presupuestos 2023 al 3% y 2%. Así, incluso el salario del decimotercer mes de este año será unas decenas de euros superior a las cantidades normales de salario de horas extras percibidas en años anteriores.

La reducción de la cuña fiscal a aplicar a los salarios del 13º mes por importes superiores es del 3% para salarios hasta 1.923€ y del 2% para salarios hasta 2.692€. Es un cambio que, como decíamos, traerá unas decenas de euros más en el decimotercer mes.

Por ejemplo, para los que suelen llevar el billete 13 de 1200 euros, este año en diciembre tendrán 1236 euros, los billetes 13 de 1500 euros serán unos 1545 euros, y los billetes 13 de 1800 euros tendrán 1854 euros, los decimotercer billete de 2000 euros se convertirá en 2142 euros y así sucesivamente.

Precisamos que el 13 de diciembre no de 2023, el recorte adicional en la cuña fiscal que se aprobó bajo la nueva Ordenanza Laboral de mayo no contó y aumentó al 7%. Para rentas hasta 25.000€ y 6% para rentas entre 25.000€ y 35.000€. Este último no es en realidad estructural y no se aplica al decimotercero, como decidió el gobierno.

Otra novedad que puede ayudar a aumentar el trece de diciembre de los empleados, además del recorte en la cuña fiscal de 2023, podría ser el nuevo recorte fiscal anunciado en la nómina de horas extras.

Según lo que había predicho el Viceministro de Economía Liu, sería la intención del gobierno proporcionar impuestos más bajos para el decimotercer salario para permitir que los empleados ganen un decimotercer salario más alto.

Sin embargo, por el momento, solo la intención declarada por lo que será posible entender realmente qué hacer solo en otoño, cuando se presentará Nadef, una nota sobre la actualización del documento económico y financiero. Infórmese si se dispondrá de los fondos necesarios para proceder a la deducción fiscal sobre el salario del mes 13 y si se puede hacer de forma inmediata, es decir, ya a partir del salario del mes 13 en diciembre de 2023, o si habrá que esperar a la el próximo año.

especificar que Decimotercer crédito fiscal Podría ser una novedad anunciada pero ya se puede trabajar para que se ponga en práctica a finales de año y el motivo se explica a la brevedad: las elecciones europeas tendrán lugar a principios de 2024 y, dado esto designación, con el fin de obtener un consenso, en general, el gobierno se mueve Las medidas, recompensas y decisiones económicas siempre están en la dirección de los trabajadores y jubilados, por lo que garantizar a los trabajadores aumentos marcados al final del año puede ser, de una forma u otra. , un buen movimiento político.