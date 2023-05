“Mis senos no han sido reconstruidos. Y aquí están los resultados de los últimos exámenes »

Sabrina Salerno se ha realizado algunas pruebas para descartar una cirugía plástica mamaria. Luego optó por compartir los resultados a través de sus perfiles de redes sociales. “Conclusiones: Historia clínica, pruebas objetivas previas y actuales descartan por completo la presencia de implantes mamarios (prótesis)”, se lee en el documento.

Luego, la corista quiso precisar: “Espero, con este reportaje número mil, haber puesto fin a las fake news que me persiguen desde hace más de 30 años”.

Otra entrevista con el mensajero.

La última entrevista con Il Messaggero decía: «No hay que creer demasiado en las cosas que nos pasan. A esa edad no me di cuenta del todo por lo que estaba pasando. Hoy lo sé todo, o casi, y lo miro todo con imparcialidad. Nuestro trabajo, entonces, se compone de miles de diferencias, encuentros y coincidencias. Al final, ¿qué vendemos? ». ¿Qué la impulsó? “Querer hacer lo que quiero de la manera que quiero. Siempre he sido así”. ¿La belleza la ayudó? “No, pero fue un arma de doble filo. Por un lado me dio tanto, por el otro me encerró en una jaula. Ella no tiene idea de cuántos infiltrados, a menudo envidiosos, se interpusieron en mi camino. Solo Claudio Cecchetto hizo tanto por mí. Fue el hombre más importante de mi carrera (su relación duró poco, ed.). Podía darle espacio a un espíritu libre como yo”. ¿A quién amas? “Billie Eilish, Lady Gaga, Dua Lipa y Britney Spears, ella me hace tan tierno”.

