El martes, las avalanchas de Santoro en Fazio y Annunziata. A Flores no le sienta bien: es una charlatana

Michele Santoro no frena a Fabio Fazio y Lucia Annunziata, que abandonaron el Rai en medio de la polémica. El periodista invitado Giovanni Flores en La7 Demartido explica que, según él, el servicio público ha sufrido una “pérdida editorial” por la salida de los dos líderes, “dos muy buenos profesionales aunque no aguanté a ninguno de los dos”. .”.

¿Por alguna razon? “Las historias que cuentan siempre son un poco falsas, como las historias de Fazio sobre sí mismo…”, ataca Santoro. De hecho no es cierto que el conductor turinés “lleva 40 años seguidos en Rai, se fue a trabajar a La7 cuando estaba en Telecom”. Luego Santoro habló de la propuesta, en ese momento, de pasarse también a La7, cosa que no ocurrió entonces y también del proyecto antiBerlusconi TV. “Fazio se fue con un fajo de miles de millones”, recuerda el periodista, “estábamos juntos en la fiesta de la unidad y la gente lo miraba mal. El verdadero problema es cómo volvió a Rai…”, son las palabras de la exfortunada. cajero. rostro del servicio público. “Yo no volví después del decreto búlgaro, lo hizo él… y la política tiene algo que ver”, afirma Santoro, que luego abre el capítulo Annunziata.

A Flores no le gustan los ataques de Santoro: “Pero esto es un chisme entre conductores…”. “No son chismes. Cuando dejas a Rai porque no estás de acuerdo con el gobierno, debes recordar que Annunziata era la presidenta garantizada cuando Silvio Berlusconi estaba en el gobierno”. Previo a eso, Paolo Meli señaló el cargo en ese momento y dijo que lo haría si lograba traer de vuelta a Enzo Biaggi, a Daniele Lutazzi y al propio Santoro, recuerda el periodista. “Después de 24 horas renunció y Annunziata asumió”, explica Santoro. Flores responde: “Hablas tan duramente de los colegas”. “Estos dos tipos fueron los pilares de la política de exclusión de Rai”, fue la respuesta de Santoro.