Milán y Pioli ponen a prueba a Reinders como técnico: cuatro posibles cambios en la alineación antes de enfrentarse al Verona | primera página

Simplemente básico. Rade Krunic es el único jugador del Milan que ha disputado todos los minutos en los primeros 5 partidosEntre el campeonato y la Copa de Italia esta temporada. El bosnio había pasado el verano con más de una idea en Estambul y Fenerbahce, pero Stefano Pioli también se oponía a iniciar negociaciones reales: “No puedes tocar a Reid”. La respuesta llegó en la primera reunión con la dirección. Esencial sí, pero no inmune al cansancio de los numerosos compromisos estrechos que le esperan Satán Desde ahora hasta mediados de octubre. Pero para el técnico Emilian, la decisión nunca puede tomarse a la ligera, tanto es así que todo quedará más claro a pocas horas del partido contra el Verona previsto para el próximo sábado en San Siro. Raiders como gerente – Otra opción, excluir a Reinders del primer partido de la Liga de Campeones contra el Newcastle, no dio los dividendos que esperaban Pioli y su personal. El holandés necesita mejorar su precisión en el tiro, pero sigue siendo uno de los pocos que siempre sabe jugar en vertical. Hoy, el técnico rossoneri probó con el ex jugador del Alkmaar desde abajo para rebotar en lugar de Krunic. Una hipótesis interesante sobre la que el cuerpo técnico pretende trabajar en el presente (con vistas a Verona) y en el futuro. Contra Venecia, Florenzi debería tener una oportunidad desde el primer minuto, mientras que Thiao puede descansar con el principal dúo defensivo formado por Tomori y Kjaer. Espacio en el centro del campo para Musa, que dio una buena impresión ante el Newcastle.